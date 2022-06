Erinnerungen in Marienthal : Auf den Spuren der Fab Four

Schüler und Lehrer der Gesamtschule Schermbeck bestückten den ehemaligen Marienthaler Balladen-Rundweg mit Materialien zu den Beatles. Foto: Helmut Scheffler

Marienthal Schermbecker Gesamtschüler erinnern auf dem ehemaligen Balladenweg in Marienthal an die Beatles. Mit Porträts, Gedichten, Sprüchen und Fakten informieren sie über die britische Band.

Das Beatles-Museum in Halle an der Saale wird schon bald seine Sammlung um einen Kurzbericht über eine nordrhein-westfälische Open-Air-Gedenkstätte für das britische Musikerquartett der Beatles erweitern können. 28 Schülerinnen und Schüler der Schermbecker Gesamtschule haben mit ihren Lehrerinnen Melanie Prause und Diane Wirtz ein Jahr lang Material zum Leben und Wirken der Beatles gesammelt, thematisch geordnet und daraus die Inhalte zusammengestellt, die am Dienstag während eines vierstündigen Rundgangs auf den 15 Tafeln des fünf Kilometer langen ehemaligen Balladenweges in Marienthal befestigt wurden.

Die Idee für diesen Wanderweg „Auf den Spuren der Beatles“ hatte die ehemalige Schermbecker Gesamtschullehrerin Irmgard Borgard, die jetzt in Marienthal wohnt. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Gesamtschülern im Jahre 2019, als der Marienthaler Balladenweg gestaltet wurde, schlug Irmgard Borgard der Schule vor, bis zum 18. Juni, an dem Paul McCartney 80 Jahre alt wird, den Balladenweg zu einer Open-Air-Erinnerungsstätte für die britische Beat-, Rock-und Pop-Band der 60er-Jahre umzugestalten.

Info Beteiligte und Unterstützer Umtrunk Der Kulturkreis Marienthal hat das Projekt unterstützt und die jungen Künstler zu einem Umtrunk eingeladen. Schüler Auch beteiligt waren: Lea Delfing, Jette Endraß, Airmilia Girrahopoulou, Celine Hadem, Roman Piontek, Marco Ribbekamp, Lena Schiemann und der 6er Englisch-Förderkurs.

Da die Schüler für die 15 Tafeln in Marienthal aus Gründen des Urheberrechtes keine Originalstücke der Beatles veröffentlichen durften, haben sie eigene Texte oder Zeichnungen erstellt, die sich mit den Beatles befassen. Dabei entstand eine ideenreich gestaltete Sammlung, die von der Generation 75plus sicherlich als eine wertvolle Erinnerung an ihre Jugendzeit empfunden wird. Details der monatelangen Arbeit erfährt man auf der ersten Tafel am Parkplatz in der Dorfmitte. Dort findet man auch eine Namensliste aller Mitwirkenden und eine komprimierte Biografie der Beatles.

Jedem der Bandmitglieder John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr ist auf dem Weg „Auf den Spuren der Beatles“ eine eigene Tafel gewidmet. In Plastik eingeschweißte Texte und bunte Zeichnungen informieren über biografische Details der Sänger, deren Höhepunkt der Karriere sich in den Jahren 1964 bis 1969 befand, als die Beatles in vielen Ländern monatelang die Hitlisten anführten. Die Fans waren damals sehr traurig, als die Beatles sich aufgrund interner Spannungen im Jahre 1970 trennten, um als Solo-Sänger aufzutreten.

Inspiriert von „With a Little Help from My Friends“: Station vier Foto: Helmut Scheffler

Die von den Schülerinnen Maike Schmidt, Emma Pallinger, Sophie Weber und Matilda von der Schors gemalten Porträts ersetzen auf einer Tafel Fotos der berühmten Sänger. Rebecca Riffer, Emma Pallinger, Sophie Weber und Laetitia Launois widmeten ihre Tafel ausführlich dem Sänger John Lennon. Lukas Wojtowicz hat es verstanden, eine umfangreiche Biografie des Sängers George Harrison auf zwei Seiten zu kürzen.

Einige Tafeln befassen sich mit einzelnen Liedern der Beatles. Der Q2-Schüler Konstantin Spyrou hat beispielsweise den Song „Image“ mit dem Traum von einer Welt ohne Krieg zum Anlass genommen, das Gedicht „La Poesie de la guerre“ zu schreiben. Die Q1-Schülerin Nina Schimkat nahm den Song „Come together“ zum Anlass, eine Tafel mit einer Doodle Art zu versehen. Das fröhliche Lied „Hey Jude“ inspirierte die Q1-Schülerin Leoni Saterdag, auf einer Tafel zahlreiche Motivationssprüche zusammenzustellen. Der Song „Blackbird“ regte Konstantin Spyrou an, ein illustriertes Gedicht über Freundschaft und Depressionen zu erstellen.

Der Q2-Schüler Maurice Wulf hat für eine Tafel interessante Fakten aus dem Leben der Band-Mitglieder gesammelt. Auf ihr erfährt man, dass keiner der Beatles Noten lesen konnte, dass John Lennon im Jahre 1962 von der Kanzel der St. Joseph-Kirche in Hamburg gepinkelt haben soll und deshalb wegen Kirchenverschandelung angezeigt worden sei. Jeder der Beatles erhielt für den ersten Auftritt 29 Pfund. Seit dem Jahre 2001 gibt es am 16. Januar einen offiziellen Beatles-Tag. Selbst im Weltall wird an die Beatles erinnert. Ein Mondkrater wurde sogar nach John Lennon benannt.

Der Rundweg endet in der Dorfmitte mit einer Erinnerung an die „Beatles-Revue“ der Gesamtschule. Fotos und Zeitungsartikel dokumentieren ein schulisches Highlight aus dem Jahre 2011.

