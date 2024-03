Kooperationsvertrag Schüler sollen die eigenen Stärken kennenlernen

Bei dem Termin stellte sich auch Nam Bui vor. Er bietet als Talentscout an der Gesamtschule seit Ende 2023 regelmäßige Beratungsgespräche an der Schule an, in denen es um mehr als berufliche Orientierung geht. Er erlebt immer wieder, dass Jugendliche gar nicht wissen, was sie alles leisten können. Also gehe es in der Beratung darum, die eigenen Stärken zu entdecken, Wünsche und berufliche Träume zu konkretisieren und den individuell passenden Weg zu finden. Die Beratung im Talentscouting sei ergebnisoffen, sodass der Weg sowohl in eine Berufsausbildung als auch ein (duales) Studium oder beispielsweise in ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Auslandsaufenthalt führen kann.