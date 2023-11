Infoabende und Tag der Offenen Tür Gesamtschule Hamminkeln stellt sich vor

Weiter geht die Offensive am Tag der Offenen Tür am Freitag, 1. Dezember. Dann besteht Gelegenheit, die Schule zwischen 15 und 18 Uhr live zu erleben. Um 15.15 Uhr und um 16.30 Uhr gibt es begleitete Rundgänge mit Mitmachangeboten für Kinder. Die Eltern können sich in der Zeit auf einer geführten Schultour oder einem eigenen Rundgang einen Eindruck von der Arbeit gewinnen und sich in der Cafeteria stärken. Schulleitung, Eltern- und Schülervertretung stehen für Gespräche zur Verfügung.