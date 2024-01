Erweiterung Schulsport trifft Trendsport an der Gesamtschule Hamminkeln

Bewegung ist wichtig, Trendsport macht vielen Spaß, und Sport in der Schule ist zudem ein bewegender Ausgleichsfaktor zum sonstigen Schulbetrieb. Außerdem stehen die Bildungspolitik und die gute Ausstattung der Schulen im Mittelpunkt der Entwicklung des zentralen Schulstandortes Hamminkeln und den weiteren Dörfern der Stadt. In der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 24. Januar geht es darum, baupolitisch die Weichen für die Neugestaltung der Außensportanlage der städtischen Gesamtschule zu stellen.