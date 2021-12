Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel : Schüler evakuiert nach Brand im Mülleimer

Mit Dutzenden Einsatzkräften ist die Feuerwehr Wesel am Montagvormittag zum Brand an der Kirchturmstraße geeilt. Foto: dpa/Martin Schutt

Wesel Weil offenbar ein Mülleimer in einem PC-Raum gebrannt hat, musste nach Angaben der Polizei am Montagvormittag die Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel komplett evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 9.35 Uhr wurde in der Schule der Brandmeldealarm ausgelöst. Im ersten Obergeschoss war eine Qualmentwicklung im Lüftungssystem festgestellt worden. Nachdem alle Schüler und Lehrkräfte die Gebäude verlassen hatten, rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte, Obrighoven und Feuerwehrleute der Hauptwache aus. Nach Angaben der Stadt wurde das Feuer schnellstmöglich gelöscht. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche des Schulgebäudes durch die Einsatzkräfte gelüftet. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Die Kinder und Jugendlichen wurden während des Einsatzes an Sammelstellen betreut. Viele der Schüler*innen konnten nach dem Einsatz in den nicht vom Feuer und Rauch betroffenen Bereichen der Schule zurückkehren. Der betroffene Trakt bleibt vorerst gesperrt. Schüler*innen dieses Gebäudeteils haben erst am Dienstag wieder Unterricht. Die Stadt Wesel hat bereits Maßnahmen eingeleitet, die vom Ruß bedeckten Bereiche fachgerecht zu reinigen.

Noch während des Einsatzes habe der Verwaltungsvorstand um Bürgermeisterin Ulrike Westkamp die Evakuierungszone an der Schule aufgesucht, um mit der Schulleitung und den Einsatzkräften über die Situation zu sprechen, meldete die Verwaltung am frühen Nachmittag.

(RP)