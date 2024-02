Bankkaufmann Julian Kamps (23) Topmodel-Kandidat aus Wesel verlässt die Show überraschend

Die zweite Folge der 19. Staffel von Germany’s Next Topmodel (GNTM) war für Fans der Castingshow eine mehr oder weniger große Enttäuschung – jedenfalls für diejenigen, die Julian Kamps aus Wesel die Daumen gedrückt haben. Denn der 23-Jährige, der sich im September 2023 beim offenen Casting in Berlin völlig überraschend für die Endrunde qualifiziert hatte, tauchte am Donnerstagabend in der Sendung auf Pro 7 überhaupt nicht auf – anders als in der ersten Folge eine Woche zuvor. Das hatte natürlich Gründe, auf die allerdings in der Castingshow nicht eingegangen wurde.