Bewährungsstrafe für Weseler „Mitschuldig am Missbrauch von Kindern“

Dass sich der mittlerweile 24-jährige Weseler, der sich am Dienstag unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und dem Besitz von Kinderpornos vor dem Weseler Schöffengericht verantworten musste, von Anfang an geständig zeigte, sprach für ihn. Denn so blieb seinen Opfern eine zweifelsohne belastende Vernehmung vor Gericht erspart.