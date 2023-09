Hamminkeln kündigt Machbarkeitsstudie an ZUE Dingden auch Thema der AfD im Landtag

Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski hat am Mittwoch, 27. September, eine Machbarkeitsstudie für das Gelände einer möglichen Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Dingden angekündigt. „Ob wir auf der grünen Wiese eine ZUE planen und errichten können, ist noch unklar. Das Land will 450 Flüchtlinge am Dingdener Standort unterbringen, eine zentrale Stelle wird favorisiert statt einer Alternative mit zwei Standorten für je 225 Flüchtlinge“, hieß es während einer Pressekonferenz der Stadt. Dabei geht es um die Planung auf der grünen Wiese, aber auch um schulische und betreuerische Infrastruktur, die vom Land im ZUE angesiedelt, geleistet und bezahlt werden soll. In Dingden gibt es in der früheren Kreuzschule schon 200 Untergebrachte, in weiteren Ortsteilen leben ebenfalls Flüchtlinge.