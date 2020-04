Gemeinde in Schermbeck : Georgskirche weiterhin geschlossen

Schermbeck Auch wenn die NRW-Landesregierung die Möglichkeit eingeräumt hat, ab Mai Gottesdienste zu feiern, wird die Evangelische Kirchengemeinde Schermbeck die Georgskirche noch nicht öffnen. Dies teilte jetzt Pfarrer Dieter Hofmann mit.

Geplant ist laut Pfarrer Dieter Hofmann, dass ab dem kommenden Wochenende „gottesdienstliche Impulse“ an der Kirche, am Gemeindehaus und auf dem Friedhof in schriftlicher Form zum Mitnehmen bereitstehen. Diese können auch per E- Mail oder Brief zugestellt werden, wenn Gemeindemitglieder ihr Interesse daran dem Gemeindebüro mitteilen. Bevor Entscheidungen über „Präsenz-Gottesdienste“ fallen, sollen die Beratungen der Regierungen Ende April / Anfang Mai abgewartet werden. Am 12. Mai wird das Presbyterium die konkrete Gestaltung des Gemeindelebens in den nächsten Wochen und Monaten beraten.