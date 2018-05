Wesel: Genehmigung für Gaspipeline jetzt im Wartestand

Wesel Nachdem in der vergangenen Woche zweieinhalb Tage in Neuss hinter verschlossenen Türen über den Neubau der Erdgasfernleitung Zeelink verhandelt wurde, liegt der Ball nun bei der Bezirksregierung Düsseldorf. Sie entscheidet über die Planfeststellung auf dem Abschnitt Düsseldorf, der auf Jüchener Gebiet beginnt und sich bis Schermbeck erstreckt. Wann damit zu rechnen ist, bleibt offen.

Zentrales Thema war Sicherheit. Teils verläuft die Leitung weniger als 100 Meter von Häusern entfernt - Menschen, die dort wohnen, fürchten um Leib und Leben, wenn es zur Havarie kommen sollte. Bürger, die sich etwa in Hünxe gegen die Pläne wehren, fordern einen Abstand von mindestens 350 Metern zu Wohnsiedlungen. "Erst ab dieser Distanz gibt es - so sämtliche Gutachten - eine reale Chance, eine Havarie zu überleben", betont Rainer Rehbein von der Hünxer Initiative gegen die Gaspipeline. Die Äußerungen zum Thema Sicherheit von Zeelink auf der einen und den Kritikern auf der anderen Seite bei der Erörterung resümiert Rehbein so: "Wir haben mit Fakten argumentiert, das Unternehmen antwortete mit gebetsmühlenartigen Gemeinplätzen."