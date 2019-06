You in Schermbeck : Viele Angebote nach Schulschluss

Die OGS-Kinder der Gemeinschaftsgrundschule nutzen häufig und gerne das große Spieleangebot des Jugendheims. Vor allem der Kicker ist beliebt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Offene Ganztagsschule (OGS) der Gemeinschaftsgrundschule nutzt jetzt erstmals über einen längeren Zeitraum die Räume und Angebote des Jugendheims „You“ an der Kempkesstege.

OGS und You kooperieren bereits seit mehreren Jahren. Die beiden Jugendleiterinnen Jenny Konstanty und Kathrin Hülsmann bieten wöchentlich an zwei Tagen Arbeitsgemeinschaften in den OGS-Räumen der Gemeinschaftsgrundschule an. Zurzeit läuft die AG „Starke Mädchen“.

Seit Januar sind die OGS-Schüler gerngesehene Gäste im You. OGS-Leiterin Ivana Scheidemantel begleitet donnerstags bis zu 17 Jungen und Mädchen zum You. Dort beginnt um 14 Uhr der Nachmittag mit dem Anfertigen der Schularbeiten. Nach einer Stunde haben die Kinder Gelegenheit, die vielfältigen Angebote des Jugendheims zu nutzen. Wer die Freizeit kreativ nutzen will, hatte bislang schon mehrfach Gelegenheit dazu. „Ich bastele gerne“, sagt Franzi (10) und freut sich auf die gemeinsamen Bastelstunden.

Einen Beitrag zur Aktion der Georgsgemeinde gegen den zu hohen Verbrauch von Plastik leisteten die OGS-Kinder durch die Herstellung von Jutebeuteln, die durch ihre lange Nutzungszeit dazu beitragen, dass die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll verringert wird. Eine Gruppe zieht es lieber in die Küche. Backen steht hoch im Kurs, besonders dann, wenn das Backen von Blaubeer-Muffins oder Amerikanern mit der leckeren Schicht aus Zuckerguss auf dem Programm steht.

„Ich höre gerne Musik“, sagt Lara (9). Sie freut sich auf ihren Aufenthalt im großen Gemeinschaftsraum, wo eine moderne Musikanlage die allermeisten Musikwünsche erfüllen kann. Während ein Teil der Kinder das Musikhören mit dem Chillen auf der Couch verbindet, treffen sich andere Kinder lieber bei gemeinsamen Spielen. Ein Billardtisch steht ebenso zur Verfügung wie ein Tischtennis-Spiel und ein Kicker.

„Beide Partner profitieren von der Zusammenarbeit“, sagt Ivana Scheidemantel. Die OGS-Kinder können das breite Angebot der You nutzen. Für die Jugendleiter besteht eine gute Möglichkeit, die Teenies in spe mit dem Jugendheim bekannt zu machen und dadurch den einen oder anderen in den nächsten Jahren als dauerhaften Gast gewinnen zu können.