Veranstaltung in Schermbeck So lief das erste ökumenische Gemeindefest seit fünf Jahren

Ein zweiteiliges Fest wurde geplant. Der erste Teil des gemeinsamen Festes war ein ökumenischer Gottesdienst in der großen Ludgeruskirche. Der katholische Pfarrer Xavier Muppala und die beiden evangelischen Pfarrer Daniel Wiegmann (Schermbeck) und Christian Hilbricht (Gahlen) trugen zur Gestaltung des Gottesdienstes bei, der – wie im Jahre 2019 – unter dem Motto „Unter einem Himmel“ nach dem Psalm 121 stand. Die Besonderheit: Mit Hilfe von gespannten Leinen entstand unterm Kirchendach ein Himmelsraum. Die Gottesdienstbesucher wurden eingeladen, auf farbigen Zetteln Vorschläge an die Engel im Himmel zu notieren, um auf der Erde ein besseres Leben zu bekommen. Auf die mit Hilfe von Wäscheklammern an die gespannten Seile gehefteten Wünsche reichten von der Genügsamkeit und Zuversicht über weniger Ich-Bezogenheit und weniger Krankheiten bis hin zu weniger Kapitalismus, zum respektvollen und liebevollem Umgang mit jedem Lebewelt auf der Welt,