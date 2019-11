Schermbecker Werbegemeinschaft : Gemeindechef erklärt Sanierung der „Mi“

Schermbeck Bürgermeister Rexforth sicherte den Kaufleuten bei der Versammlung der Werbegemeinschaft Hilfe zu.

Als zeitlichen Rahmen für den Beginn des Ausbaus nannte Rexforth „frühestens 2022“. In die Neugestaltung werde der gesamte Bereich zwischen dem ehemaligen Edeka-Geschäft und der Bushaltestelle am Rathaus einbezogen. Auch eine Personalie verkündete Rexforth: Innerhalb der Wirtschaftsförderung wird es am 1. April ein personelle Veränderung geben. Der Leiter Gerd Abelt wird dann der Stellvertreter des Bürgermeisters. Seine Nachfolgerin wird Sabrina Greiwe.

Auch einen Ausblick auf anstehende Termine gab es: Am 14. Dezember veranstaltet die Werbegemeinschaft wieder das Fest „Schöne alte Weihnachtszeit“. In der Zeit von 10 bis 19 Uhr verwandelt sich die für den motorisierten Verkehr gesperrte Mittelstraße in einen Bereich, in dem gezeigt wird, wie das Leben der Menschen vor einem Menschenalter aussah. „Bitte geht auf die Straße“, ermunterte Lensing die Kaufleute, sich zu beteiligen. Aus der Versammlung kam der Vorschlag, den „Marktplatz der Hilfe“ mit dem Fest „Schöne alte Weihnachtszeit“ zusammenzulegen. Lensing berichtete von mehreren Gesprächen, die gescheitert seien. In diesem Jahr findet der „Marktplatz der Hilfe“ am 30. November statt. Weitere Aktion: Schermbecker Kaufleute halten im Advent Geschenke und Vergünstigen für die Kunden bereit. Es erscheint ein Kalender, auf dem sich 24 farbige Quadrate als Gutscheine befinden.