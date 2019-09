Anwohner in Sorge : Gemeinde will Tierkrematorium stoppen

Schermbeck Die Schermbecker Verwaltung lässt Gründe für die justiziable Ablehnung eines Tierkrematoriums suchen. Bürgermeister Mike Rexforth informierte mit seinem Verwaltungsstab jetzt zum aktuellen Sachstand.

(hs) Die Gemeinde Schermbeck sieht derzeit keine Chance, das geplante Großtierkrematorium am Hufekampsweg in Schermbeck zu verhindern. Das ist das Ergebnis einer Informationsveranstaltung von Bürgermeister Mike Rexforth (CDU) und seinem Team. Die Gemeinde ist ratlos, jetzt soll ein Planungsbüro helfen, Ausschlussgründe für die Ansiedlung des Großtierkrematoriums zu finden. Die Gemeinde will so auf die Anliegersorgen eingehen.

Bevor auf dieser Schiene weiter verhandelt werden konnte, erreichte die Schermbecker Verwaltung kurz vor Beginn der Versammlung am Montagabend das Schreiben des juristischen Beistandes der Firma Cremare. Der stellte fest, dass das geplante Tierkrematorium in seinem Emissionsverhalten auf keinen Fall dem einer Tierkörperbeseitigungsanlage entspreche. Die Anlage sei aber nach dem Grad der Emissionen vergleichbar mit einem Kleintierkrematorium. Die rechtliche Würdigung dieser Behauptung überlässt die Gemeinde dem Kreis Wesel. Bereits am Montag wurde dem Kreis Wesel eine entsprechende Anfrage zugeleitet. Parallel zu dieser Anfrage beschreitet die Gemeinde einen weiteren Weg. Sie will überprüfen, welche städtebaulichen Gründe man anführen kann, um baurechtlich das Projekt zu verhindern. „Uns ist nichts eingefallen“, bekannte Rexforth. Deshalb habe man nun ein Planungsbüro mit der Suche nach einer Antwort beauftragt. So lange müsse man nun abwarten. Rexforth hofft aber, dass die Antwort rechtzeitig vor der nächsten Sitzung des Planungsausschusses am 1. Oktober eintrifft, um eine Entscheidung für die Ratssitzung am 9. Oktober treffen zu können. „Das ist für die Politiker keine leichte Aufgabe“, stellte Rexforth fest. Man müsse für eine Ablehnung gute und rechtlich nachvollziehbare Gründe finden, um das Projekt an dieser Stelle verhindern zu können.