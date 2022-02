Engagement für Ältere in Schermbeck : Diese großen Pläne hat der Seniorenbeirat für 2022

Das Foto zeigt viele Mitglieder des gewählten Seniorenbeirates um seinen Vorsitzenden Friedhelm Stoltenberg (vorne Mitte). Foto: Helmut Scheffler/privat

Schermbeck Das Gremium legte auf einem Stammtisch fest, mit welchen zahlreichen Themenfeldern es sich in diesem Jahr befassen will. Vorträge, Fachleute und Besichtigungen sollen helfen, dass sich das Engagement für die älteren Bürger auszahlt.

Der gemeindliche Seniorenbeirat lässt sich auch zu Beginn des dritten Jahres nicht durch das Coronavirus ausbremsen. Beim Treffen des Stammtisches in der Gaststätte Nappenfeld‘s referierte der stellvertretende Vorsitzende Reiner Endemann über verschiedene Themen, denen sich der Seniorenbeirat in der Zukunft widmen möchte.

Der Gahlener Reiner Endemann war 42 Jahre lang im sozialen Bereich der Kommunalverwaltungen in Dinslaken, Wesel und Dorsten tätig. Im Dorstener Rathaus hat er 16 Jahre lang die Seniorenarbeit koordiniert. In diese Zeit fiel auch die Gründung des Dorstener Seniorenbeirates, an der Reiner Endemann maßgeblich beteiligt war. „Es ist eine wichtige Aufgabe der Zukunft, die mir sehr am Herzen liegt“, begründet Endemann die jetzige ehrenamtliche Fortsetzung seines langjährigen beruflichen Engagements für die Belange älterer Menschen. Endemann ist derzeit stellvertretender Vorsitzender des Schermbecker Seniorenbeirates.

Info Seniorenbeirat plant zweite Seniorenmesse Termin Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für Aktivitäten, die im Sommer bei einer entspannteren Corona-Lage angeboten werden sollen. Dazu zählt die zweite Seniorenmesse, die jetzt für Samstag, 11. Juni, fest terminiert wurde. Ort Sechs Stunden lang – von 10 bis 16 – veranstaltet der Seniorenbeirat dann im Begegnungszentrum im Rathaus sowie auf dem Vorplatz an der Weseler Straße die Neuauflage der Messe für alle älteren Mitbürger. Schirmherr der Informationsveranstaltung ist Bürgermeister Mike Rexforth.

Seinen Vortrag beim Stammtisch über Themen, mit denen sich der Seniorenbeirat ab der zweiten Jahreshälfte intensiv befassen möchte, begann Reiner Endemann mit der Kriminalprävention. „Früher verband man mit dem Begriff der Kriminalprävention vor allem die gesamte Strafverfolgung mit ihren general- und spezialpräventiven Zwecksetzungen“, sagte Endemann. Heute würden demgegenüber auch Initiativen als kriminalpräventiv angesehen, die die allgemeinere Lebensgestaltung beträfen und bereits auf dieser Ebene der Entstehung von Kriminalität wehren wollten. Heute würde Kriminalprävention angestrebt durch entsprechende Projekte in Schulen, im Rahmen von kommunalen Sicherheitstagen oder durch das Projekt „Jugend und Alkohol“.

„Um heute in vollem Umfang am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, ist der kompetente Umgang mit digitalen Medien nötig“, begann Endemann seine Begründung des zweiten Themenfeldes, mit dem sich der Seniorenbeirat befassen möchte. Ziel sei die Integration insbesondere der älteren Menschen ab 65 Jahren in die heutige digitale Gesellschaft. Mit Hilfe von Tablets und Computern sollen sie die Benutzerfreundlichkeit von mobilen Endgeräten erleben und die Vielfalt an Möglichkeiten des Internets kennenlernen.

Um die Begegnung der Generationen und Kulturen soll es in einem dritten Themenfeld gehen. „Das Bedürfnis, sich um andere Menschen zu sorgen sowie sich nützlich und gebraucht zu fühlen, hört selbst im hohen Alter nicht auf“, so Endemann. Obwohl die Anzahl älterer Menschen in Deutschland so hoch sei wie noch nie, wüchsen immer weniger junge Menschen in einem gemeinsamen Umfeld mit ihren Großeltern oder anderen älteren Menschen auf und der alltägliche Kontakt fehle. Alt und Jung hätten sich aber viel zu erzählen und so hätten generationenübergreifende Projekte in den vergangenen Jahren eine neue Konjunktur erfahren. Sich zu begegnen, gemeinsam Neues zu erleben, einander zu unterstützen und voneinander zu lernen, würden beide Generationen bereichern.

Mit Wohnformen im Alter möchte sich der Seniorenbeirat ebenfalls befassen. Endemann berichtete beim Stammtisch von den Ansprüchen an Wohneinrichtungen für Senioren, die sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert hätten. Statt der reinen Standardversorgung stehe mittlerweile die individuelle Lebensgestaltung im Vordergrund. Die Vielfalt der Wohnformen möchte der Seniorenbeirat bei den Senioren bekanntmachen.

Mit der aktuellen Rechtslage zur Situation der ausländischen Haushalts- und Betreuungskräfte möchte sich der Seniorenbeirat künftig ebenso beschäftigen wie mit der Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung. In der Patientenverfügung wird geregelt, welche ärztlichen Maßnahmen zu einer medizinischen Versorgung gewünscht oder abgelehnt werden. Mit einer Vorsorgevollmacht beauftragt man eine Person seines Vertrauens mit der Erledigung von Handlungen und Entscheidungen, die man nicht mehr selbst erledigen kann.

Seinen Vortrag beendete Reiner Endemann mit dem Themenfeld „Hospizarbeit und Palliativversorgung“. Dabei handele es sich um Möglichkeiten, „am Lebensende die maximal mögliche Linderung von Schmerzen und anderen krankheitsbedingten Symptomen“ zu erfahren.