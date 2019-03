Auf Ebay angeboten : Gemeinde schenkt Tierheim ein Haus

Das Tierheim-Team hat vier Wochen Zeit, das Häuschen in Schermbeck abzubauen und mitzunehmen. Foto: PR

Schermbeck/Wesel Im Tierheim Wesel ist die Freude groß. Die Aktiven bekamen den Zuschlag für das als Küche für Flüchtlinge gedachte Häuschen, das Schermbeck unlängst bei Ebay angeboten hatte.

Mit einem Mindestgebot von einem Euro war die Gemeinde Schermbeck vor einigen Wochen auf der Versteigerungs-Plattform Ebay ins Rennen gegangen, um ein Gebäude an den Mann zu bringen. Jetzt hat das Tierheim Wesel es geschenkt bekommen. Dies teilt Claudia Lotz von der Pressestelle des Bundesverbandes Tierschutz in Berlin mit. „Das Team um Tierheimleiterin Gabi Wettläufer freut sich riesig und hat schon das alte Zelt ausgeräumt, über Facebook verkauft und die Schenkungsurkunde für das Holzhaus unterschrieben“, sagt Lotz.

Bei der ungewöhnlichen Offerte handelt es sich, wie berichtet, um jenes eingeschossige 90 Quadratmeter große Garten-Holzhaus, das ehemals als Küche für ein Flüchtlingsheim in Bricht gedacht war. Es steht neben dem Möbelhaus Rademacher, das als Flüchtlingsheim fungieren sollte und dafür hergerichtet worden war, aber nie in dieser Funktion genutzt wurde. Die Schermbecker Gemeindeverwaltung machte den Verkauf auch in den sozialen Netzwerken publik. Bürgermeister Mike Rexforth fragte zudem auf seinem privaten Facebook-Account: „Jemand Interesse?“.

Info Jetzt werden Helfer für den Umzug gesucht Appell Für alle Tätigkeiten werden noch Helfer gesucht, gerne auch Firmen, die mit schwerem Gerät die Arbeiten beschleunigen können. Kontakt zum Tierheim: Telefon 0281 56699 und info@tierheim-wesel.de

Der Verkauf war mit der Bedingung verbunden, das Häuschen binnen vier Wochen rückstandslos bis zur Oberkante der Fundamente abzubauen. Für jeden weiteren Tag, den das Gebäude bei Rademacher steht, sollte der Käufer 20 Euro täglich an die Gemeinde zahlen. Um die Übernahme des Baus hatte sich auch das Weseler Tierheim beworben, das an der Lackfabrik in Lackhausen beheimatet ist. Denn ein festes Holzhaus auf dem dortigen Gelände wäre laut Claudia Lotz „ideal für ein Pfötchen-Café, Seminare, Vorträge, Veranstaltungen und Versammlungen“. Derzeit stehe dafür ein Zelt zur Verfügung, das schwer beheizbar sei und in kalten Monaten Inventar feucht werden lasse.

Nun habe, so Lotz weiter, das Tierheim nicht nur tatsächlich den Zuschlag bekommen, sondern es erhalte das stabile Haus sogar als Geschenk, um so die Tierschutzarbeit weiter zu unterstützen. Die offizielle Schlüsselübergabe findet am Montag, 18. März, statt. Das Tierheim-Team hat jetzt besagte vier Wochen Zeit, um das Haus auszuräumen, abzubauen, auf dem Tierheimgelände wieder aufzubauen und einzurichten.

Wie aus dem Angebot damals hervorging, ist das Gebäude 7,50 mal zwölf Meter (90 Quadratmeter) groß. Es hat sieben weiße Kunststofffenster (zirka 1,25 mal 1,30 Meter) mit Isolierverglasung sowie eine unterseitige Wetterschutzverkleidung.

