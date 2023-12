Warnstufe II ist erreicht Gemeinde Schembeck warnt vor Lippe-Hochwasser

Das Wasser der Lippe steigt seit Tagen. Und das hat nun auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Menschen in Schermbeck. Wie die Gemeindeverwaltung am späten Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages mitgeteilt hat, habe der Lippeverband mittlerweile die Hochwasserwarnstrufe II ausgerufen. Dies bedeutet, dass die Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller sowie die Sperrung von Verkehrsverbindungen besteht. In einem Schreiben der Verwaltung heißt es, dass der Lippeverband davor warne, sich in abgesperrten Bereichen und Hochwasserflächen aufzuhalten. „Denn nur so können unsere Kolleginnen und Kollegen uneingeschränkt arbeiten. Hochwassertourismus ist gefährlich und kann schlimmstenfalls durch das eigene Abrutschen oder durch plötzliche Abgänge von aufgeweichtem Bodenmaterial tödlich enden. Die Strömungsgeschwindigkeit ist extrem gefährlich. Bitte haltet Abstand und umgeht keine Absperrungen.“