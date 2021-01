Geld für die Stadt Wesel : Ministerin bringt Förderbescheid

Schermbeck 1,5 Millionen Euro fließen ins neue Lehrschwimmbecken des Schermbecker Hallenbades. Das Geld überbrachte Ina Scharrenbrach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, bei einem Besuch vor Ort persönlich.

Die Mitteilung über den anstehenden Erhalt von 1,5 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramm zur Erweiterung des Hallenbades um ein neues Lehrschwimmbecken traf zwar schon im November ein, aber die Überreichung des Förderbescheides übernahm Ina Scharrenbach als Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung am Donnerstagnachmittag persönlich. Auch CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik wartete mit Bürgermeister Mike Rexforth, Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und Vorstandsmitgliedern des Wassersportvereins vor dem Hallenbad auf die Ankunft der Ministerin.

Der sportliche Leiter Thorsten Sonsmann stellte die 1978 eröffnete Sportanlage vor, und Bürgermeister Rexforth berichtete über die vor einem Jahrzehnt im Raum stehende Schließung des Bades, weil die Gemeinde nicht mehr in der Lage war, das Hallenbad zu betreiben. In dieser Situation schlossen sich engagierte Schermbecker zusammen, um über eine private Trägerschaft des Hallenbades nachzudenken. 2010 wurde der Wassersportverein (WSV) gegründet. 2011 übernahm er den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage, die sich weiter im Eigentum der Gemeinde befindet.

„Haus des Sports“ in Rheurdt

„Haus des Sports“ in Rheurdt : Neue Sportanlage wird zum Schmuckstück

Bauprojekt in Schermbeck

Bauprojekt in Schermbeck : Grünes Licht für das neue Gewerbegebiet

Die Zeit für die Beantragung war knapp und es gab nur Geld, wenn das Projekt auch durchführbar ist. Es musste also ein genehmigter Bauantrag her. In dieser Situation erhielten Gemeinde und WSV Hilfe durch das Architektenbüro bkb.