Gefährliche Stelle : Ärger um Gegenverkehr an der Rheinbrücke

Oft an der Rheinbrücke unterwegs: Hanne und Dirk Schmitz fahren an sonnigen Wochen bis zu 80 Kilometern, stets vorbildlich ausgerüstet. Foto: rp/Viktor Marinov

Wesel Immer wieder machen Radfahrer an der Brücke einen gefährlichen Fehler. Das liegt auch an der magelnden Beschilderung.

Dirk und Hanne Schmitz sind vorbildliche Fahrradfahrer: Sie tragen Helme, neonfarbene Jacken, lichtreflektierende Streifen an den Hosenbeinen, halten sich fast schon akribisch an die Verkehrsregeln. Umso mehr ärgern sich die beiden, wenn andere Fahrradfahrer diese Regeln missachten – so wie es häufig an der Rheinbrücke passiert, ein beliebtes Ausflugsziel für Ehepaar Schmitz. Dort wird oft der falsche, also jeweils linke Radweg genommen – und das mit teilweise höchster Geschwindigkeit. Das Ehepaar Schmitz sieht als Ursache des Problems jedoch nicht die anderen Fahrradfahrer, sondern die schlechte Ausschilderung am Südring.

Wer von Wesel nach Büderich mit dem Fahrrad unterwegs ist, nimmt den nördlichen Teil der Rheinbrücke, auf der Rückreise den südlichen. So diktieren es nicht nur der reine Menschenverstand, sondern auch die Verkehrsregeln. Doch von jeder Regel gibt es Ausnahmen. Wer von Dinslaken nach Büderich möchte, hat auf einem Großteil der Strecke an der B 8 nur einen Radweg für beide Richtungen unterm Pneu und kommt linksseitig am Südring an. Und dort ist der Knackpunkt.

Es gibt kein Schild, das die Fahrradfahrer auf die richtige Straßenseite leitet. Im Gegenteil: Ein Schild an der Oberndorfstraße weist mit einem nach links gerichteten Pfeil lediglich die Richtung nach Büderich. Das könnte aber als Einladung missverstanden werden, auf der linken Seite zu bleiben. Eine Anfrage bei der Polizei Wesel bestätigt: So ist das nicht gemeint, der Fahrradweg an der Rheinbrücke ist nur einseitig zu befahren.

Dirk und Hanne Schmitz fahren oft über die Rheinbrücke, in manchen Wochen radeln die beiden gut und gern schon mal 80 Kilometer durch die Gegend. Immer wieder mit gefährlichem Gegenverkehr. Es reichen einige Minuten an der Kreuzung, um die Geschichte des Ehepaars bestätigt zu bekommen. Kaum ist man am Südring, so huscht der erste Fahrradfahrer an einem vorbei – er fährt auf der linken Seite, also eigentlich falsch. Ob wegen verwirrender Schilder oder weil man sonst drei verschiedene Ampelphasen abwarten müsste, ehe man auf der anderen Seite ist, das weiß nur der Fahrer selbst.

„Am Sonntag fahren wir gar nicht mehr“, sagt Hanne Schmitz. Das kann man für übertrieben halten, aber nur, bis man einmal vor Ort gewesen ist. An der Rheinbrücke angelangt, wiederholt sich die Situation zweimal innerhalb weniger Minuten. Einmal ist es ein Moped, das auf der falschen Seite des Fahrradwegs vorbeirast. Das alles wohlgemerkt an einem frühen Nachmittag unter der Woche. Dass so etwas auf der Straße passiert, wäre undenkbar. Sofort wäre im Radio die Meldung über einen „Geisterfahrer“ zu hören.

Damit nicht genug. Bei der Unterführung an der Rheinbrücke erreicht das Problem seinen Höhepunkt. Der Fahrradweg geht auf der linken Seite erst steil nach unten und dann nach oben, egal ob man aus Richtung Wesel oder Büderich kommt. Man ist dort deshalb schnell unterwegs, auch ohne in die Pedale zu treten, dazu kommt noch die eingeschränkte Sicht. Wenn genau an dieser Stelle zwei Fahrräder in entgegesetzten Richtungen fahren, wird es besonders gefährlich. Um einen Unfall zu vermeiden, sind schnelle Reaktionen und gut gepflegte Bremsen nötig.