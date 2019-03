Gegen Straßenbaubeiträge: CDU sammelt weiter Unterschriften

Wesel Der Landtag soll über die Abschaffung der Straßenbaubeiträge abstimmen.

„Unterschriften sammeln, Unterschriften sammeln, Unterschriften sammeln. Ich kann es nicht oft genug sagen“, forderte Jens Amman vom Bund der Steuerzahler, der am Montagabend anlässlich der offenen CDU-Fraktionssitzung geladen war, die Anwesenden auf. Rund 20 Besucher waren der Einladung der Fraktion gefolgt, die sich in den vergangenen Monaten dafür eingesetzt hat, dass in NRW und damit auch in Wesel die Straßenbaubeiträge abgeschafft werden.