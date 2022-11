Geflüchtete in Schermbeck : So läuft die Standort-Suche für die Unterbringung

Die helle Fläche (A) am Tiefen Weg unweit des mittleren Mühlenteiches gehört zu jenen Standorten, für die die Verwaltung in der Sitzungsvorlage des Bauausschusses keine gravierenden Bedenken geäußert hat. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Durch den russischen Einmarsch in die Ukraine gibt es auch in Schermbeck mehr Geflüchtete. Öffentliche Gebäude könnten für die Unterbringung genutzt werden. Der Schermbecker Bauausschuss trifft am 9. November eine Entscheidung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Für die Unterbringung von Flüchtlingen stehen der Gemeinde Schermbeck derzeit die drei Sammelunterkünfte Alte Poststraße, Schulweg und Ecco-Hotel sowie zusätzlich angemietete Privatwohnungen zur Verfügung. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hat sich die Zahl der Flüchtlinge seit Beginn des Jahres deutlich erhöht, weshalb einerseits weitere Privatwohnungen angemietet wurden und darüber hinaus ein Gebäude auf dem Gelände der Stiftung Lühlerheim für die Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet sowie die Georgshütte am Brüner Weg mit Flüchtlingen belegt wird.

Angesichts der Anzahl benötigter Plätze kämen hier grundsätzlich die Umnutzung bestehender öffentlicher Gebäude oder die Errichtung neuer Anlagen in Frage. In der Ratssitzung am 28. September wurden sieben Standorte für eine temporäre Nutzung benannt. Der Tagesordnungspunkt wurde damals abgesetzt, da der Verwaltung am Tag der Sitzung noch kurzfristig eine Kaufoption für ein Grundstück offeriert wurde, welches ebenfalls als möglicher Standort hätte dienen können. „Hier hatte jedoch anschließend eine tiefergehende Überprüfung ergeben, dass sich die bauplanungsrechtlichen Vorgaben für die angedachte Nutzung sowie die von der Gemeinde beabsichtigte weitere Entwicklung des Grundstücks als hinderlich darstellen und ein Ankauf hier nicht wirtschaftlich darstellbar erscheint“, begründet der Kämmerer Alexander Thomann den Verzicht auf das Grundstück.

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Bau-, Liegenschafts-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusförderungsausschusses, die am Mittwoch, 9. November, um 16 Uhr im Begegnungszentrum des Rathauses beginnt, soll über sieben Standorte beraten werden. Die Gemeinde konnte inzwischen die Lieferung einer Flüchtlingsunterkunft in Form einer Mobilcontaineranlage beauftragen. „Mit den nun vorliegenden Informationen über die Lieferzeit, die technischen Details sowie die Kubatur [das Volumen] können die vorhandenen Grundstücke auf ihre Eignung hin überprüft werden“, beschreibt Thomann das weitere Vorgehen.

Zu den sieben denkbaren Standorten gehören auch die Sportplätze an den beiden Standorten der Grundschule und an der Gesamtschule. Die Verwaltung weist darauf hin, das für diese drei Standorte ein hoher Rückbauaufwand entstehen würde. Außerdem wäre keiner der drei Standorte in der Lage, die erforderliche Fläche zur Verfügung zu stellen. Der geplante Standort am Kämpweg kommt für eine kurzfristige Umsetzung einer Flüchtlingsunterkunft nicht in Betracht, weil der Kauf erst vor kurzer Zeit erfolgte und die rechtliche Zugriffsmöglichkeit nicht so zeitnah besteht, wie es eine für die planmäßige Errichtung der Wohncontainer erforderliche Herrichtung des Grundstücks erforderlich machen würde.

Die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft am Uefter Schulweg wäre im Hinblick auf die Kosten sowie auf den zeitlichen Ablauf vorteilhaft. Die Verwaltung gibt aber zu bedenken, dass der Standort außerhalb des Ortes liegt und dass an diesem Standort bereits 36 Flüchtlinge in der ehemaligen Uefter Schule untergebracht sind.

Von den sieben denkbaren Standorten bleiben noch zwei übrig, für die der Kämmerer keine gravierenden Bedenken in der Verwaltungsvorlage geäußert hat. Der Standort Tiefer Weg befindet sich auf den Grundstücken 2264 und 2065, die bislang vom Bauhof für die Sammlung von Baumschnitt-Materialien genutzt werden. Die Grundstücke befinden sich an der Abzweigung des Tiefen Weges von der Straße Lichtenhagen.

Der mögliche Standort in Gahlen befindet sich auf dem Grundstück 612 zwischen Kirchstraße und Östricher Straße. Das Grundstück liegt östlich des Wäldchens, das sich nördlich der Einmündung der Heisterkampstraße in die Kirchstraße befindet.