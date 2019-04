Grav Insel : Gefahrenstelle an Flürener Campingplatz wird beseitigt

Gefahrenstelle an Flürener Campingplatz wird beseitigt

Bis voraussichtlich 10. Mai wird die K7 in Höhe Grav-Insel halbseitig gesperrt sein. Die Baustellenampel ist bereits errichtet. Foto: Thorsten Lindekamp

Wesel Der Kreis Wesel baut eine Verkehrsinsel. Dafür wird die Bislicher Straße im Bereich der Zufahrt zum Campingplatz halbseitig gesperrt.

Gefährliche Begegnungen zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern sind bei der Zufahrt zur Grav-Insel auf der K7, der Bislicher Straße, keine Seltenheit. Der Kreis Wesel will diese Stelle entschärfen, eine Verkehrsinsel soll das Überqueren der Fahrbahn künftig sicherer machen.

Der Kreis hat mit dem Bau der Insel begonnen, die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Freitag, 10. Mai andauern. Um die Verkehrsinsel, im Fachjargon „Querungshilfe“, bauen zu können, muss die Fahrbahn an dieser Stelle verbreitert werden. Dafür wird die Bislicher Straße im Bereich der Zufahrt zum Campingplatz halbseitig gesperrt. Eine Baustellenampel wird den Verkehr regeln. Die Bislicher Straße ist weiterhin in beide Richtungen befahrbar. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren, so der Kreis, die Zufahrt zum Campingplatz bleibt weiterhin erhalten.