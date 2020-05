Eichenprozessionsspinner : Gefahr in Dingdener Heide

Ein Nest des Eichenprozessionsspinners an einem Baumstamm. Die Schmetterlingsraupe ist durch ihre durch die Luft wirbelnden Härchen in vielen Regionen zum Problem geworden. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dingden Die Biologische Station des Kreises Wesel warnt davor, dass besonders in der Dingdener Heide derzeit an mehreren Stellen der Eichenprozessionsspinner tätig ist. An mindestens vier Standorten in der Heide sind in diesem oder im vergangenen Jahr Raupen des Eichenprozessionsspinners entdeckt worden.

Mitarbeiter der Biologischen Station haben die Stellen inzwischen mit Warnschildern gekennzeichnet. Es handele sich um Teile der Kleinen Dingdener Heide, den Parkplatz an der alten Schäferei und die Wälder unmittelbar neben den beiden Beobachtungskanzeln in den Naturschutzgebieten Büngerner Heide und Dingdener Heide. „Es ist nicht garantiert, dass hier die einzigen Vorkommen sind, denn eine systematische Erfassung gab es nicht. Deshalb: Achten Sie auch dort, wo kein Warnhinweis hängt, auf die Äste“, empfiehlt Thomas Traill von der Biologischen Station.

(RP)