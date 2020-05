Weseler Innenstadt : Gefahr durch bröckelnde Steine an Volksbank

Polizeieinsatz vor der Volksbank-Filiale. Foto: Sebastian Peters

Wesel Viele Passanten wunderten sich am Montagabend über eine Absperrmaßnahme der Polizei. An der Volksbank am Großen Markt bestand eine Gefahr für Fußgänger. Der Bereich musste großflächig abgesperrt werden.

Mit Flatterband hat die Polizei Wesel am Montagabend die Fußwege rund um die Volksbank-Hauptgeschäftsstelle am Markt sichern lassen. Aus der Fassade hatten sich mehrere Steine gelöst und fielen auf den Boden. Für die Fußgänger bestand Gefahr, deshalb wurde der Bereich großflächig gesperrt.

