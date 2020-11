Diebstahl in Wesel : Gedenkplatte am Anker entwendet

Wesel Bislang unbekannte Täter haben die Gedenkplatte des Ankers an der Weseler Rheinpromenade gestohlen. Die Edelmetall-Platte war bislang auf einem großen Stein neben dem Anker mit Schrauben befestigt.

Jetzt sind dort nur noch vier Bohrlöcher mit den Dübeln zu sehen. „Wir werden bei der Polizei sofort Anzeige gegen Unbekannt stellen“, erklärte Wesels Stadtsprecher Swen Coralic im Gespräch mit unserer Redaktion. Erst kürzlich war in Wesel die bronzene Gedenktafel für die ermordeten Juden am Eingang des jüdischen Friedhofs am Ostglacis gestohlen worden. Ein Ersatz ist bereits in Arbeit.