Gedenken der Stadt Hamminkeln : Schnelle Aktionen gegen den Krieg in der Ukraine

Bei der Demonstration vor dem Hamminkelner Rathaus waren etliche Plakate zu sehen. Darauf stand zum Beispiel „Stop war!“. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Bürger und Ratsmitglieder demonstrierten vor dem Rathaus und zeigten Plakate. Der Verein Mehrhoog hilft macht sich unterdessen schon für die Unterstützung von Flüchtlingen bereit. Dafür werden aber noch Helfer benötigt.

Ute Kleta, Ratsmitglied der Grünen und Vize-Bürgermeisterin, macht auf eine schnell organisierte Aktion gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufmerksam. Darin spielt die größte jemals stattgefundene Luftlandeoperation Operation Varsity, die 1945 im Zweiten Weltkrieg auf Hamminkelner Gebiet stattfand, eine Rolle und ist jetzt auch Anlass für Protest gegen das aktuelle Kriegsgeschehen. Unter der Überschrift „Nie wieder Krieg“ gedenkt die Stadt Hamminkeln jedes Jahr der Operation Varsity.

„Gerade vor diesem Hintergrund nehmen wir mit Entsetzen zur Kenntnis, dass der russische Präsident einen Angriffskrieg auf die Ukraine befohlen hat. Wir fordern alle Beteiligten auf, die kriegerischen Aktivitäten sofort einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Es dürfen in Europa keine Menschen Kriegsopfer werden“, hieß der Appell, von dem Ute Kleta berichtet. Um dem Nachdruck zu verleihen, haben sich die Ratsmitglieder der Stadt am späten Freitag zu einem Foto vor dem Rathaus zusammengefunden. An der Aktion beteiligten sich auch Bürger, die damit ebenfalls ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden wollten.

Unterdessen macht sich der Verein Mehrhoog hilft bereits für die Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit. „Auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Mehrhoog hilft sind geschockt, wie Russland mit der Ukraine umgeht. Der von Russland dort gestartete Krieg hat für weite Bereiche für Proteste und nervliche Belastungen gesorgt“, sagt Vorsitzender Hans-Jürgen Kraayvanger. Er sorgt sich um das Schicksal der wachsenden Anzahl von Flüchtlingen.

Mehrhoog hilft ist vor rund sechseinhalb Jahren als Flüchtlingshilfe gestartet. Jetzt will man auch den Ukrainern hier vor Ort helfen. Dabei gehen die Verantwortlichen davon aus, dass das Land NRW auch den örtlichen Kreisen und Kommunen die Möglichkeit gibt, den Geflüchteten zu helfen und auch in dieser Richtung eine Unterstützung der Flüchtlingshilfe zusagt. „Natürlich hat Mehrhoog hilft auch für die Unterstützung der Ukrainer in einigen Bereichen Aktivitäten zu bieten“, sagt Kraayvanger. Man suche aber auch noch weitere Helfer für die Unterstützung der geflüchteten Menschen.