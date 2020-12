Weihnachten im Kreis Wesel : Ist das gemütlich

Bild: Radio Bremen Foto: Radio Bremen

Kreis Wesel Wenig hätte die pandemiegeschundene Seele am Ende des Jahres 2020 so dringend gebraucht wie besinnliche Weihnachten. Nun trennt Corona die Menschen auch zum Fest. Ein paar frohe Gedanken.

Man kann wirklich nicht behaupten, ich hätte es nicht versucht. Im Auto, auf der letzten Fahrt in die Redaktion vor dem Fest, lief die Playlist „Weihnachtsklassiker“ von Spotify. Draußen regnete es, aber ich hatte trotzdem das Fenster auf, mir war warm. Ich überließ die Wiedergabe der Weihnachtsklassiker dem Zufall. Es begann mit „Please Come Home For Christmas“ von Charles Brown von 1960. Bitte komm Weihnachten nach Hause, was für ein bitterer, sonderbarer Wunsch für das Jahr 2020.

Für das Weihnachtsfest gilt, was für den Großteil aller Ereignisse des abgelaufenen Jahres galt: Dann kam Corona. Die Pandemie hat 30. Geburtstage verhindert, Hochzeiten, Beerdigungen, Konzerte, Adventsmärkte, Gottesdienste, Theaterstücke, Treffen mit der Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen – und jetzt, ja, verhindert es Weihnachten. Oder?

Weihnachten lebt zu einem Großteil aus Traditionen. Teile von ihnen muten bizarr an, etwa, dass sich Menschen, die alles haben, wochenlang krampfhaft überlegen, was sie einander schenken könnten. Zu meiner Tradition gehört „Weihnachten bei Hoppenstedts“, Loriots festliches Meisterwerk, das im Original bei Radio Bremen 1978 erschienen ist. Gott habe ihn selig.

In einem der Sketche erhält der Zuschauer Einblick in das Weihnachtsfest der Familie Hoppenstedt. Vater, Mutter, Opa und Dickie, das Kind. Sie sitzen vor einem Haufen von Geschenken, Opa will seine Platte hören, Dickie ein Gedicht aufsagen („Zicke, zacke...“) und es herrscht Uneinigkeit über den korrekten Ablauf des Abends. Werden erst die Geschenke ausgepackt, dann die Weihnachtssendung im Dritten angesehen und dann sagt Dicke das Gedicht auf?

Es ist hektisch, wuselig, chaotisch, eigentlich genau so, wie man Weihnachten nicht haben will. Und mitten in der Absurdität des spießbürgerlichen Haushalts sagt Mutter Hoppenstedt: „Kinder, ist das gemütlich bei uns.“ Nun, das Gegenteil ist zutreffend.

Das Weihnachtsfest 2020 könnte diesen Leitspruch haben: Ist das gemütlich. Falls kleine Teile der Familie überhaupt zusammenkommen, achten sie aufs Lüften – alle 20 Minuten Stoß- und Querlüften, weitere Hinweise hält sicherlich das Schulministerium in Düsseldorf parat. Sie achten auf hygienische Speisen; Raclette wird es bei uns, anders als in jedem Jahr, an Heiligabend nicht geben. Stattdessen: Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat. Das kann man auch auf Distanz essen.

Es gibt Leute, die vor diesem Fest voller Sorgen sind. Diese Sorgen betreffen nicht die Mahlzeiten, sondern die Gesundheit. Die körperliche und die seelische. Wird Oma es verkraften, wenn sie dieses Jahr nicht zur Familie hinzustößt? Ist der Bruder sauer, weil er anders als die Schwester bitte nicht mit seiner Familie aus Hamburg anreisen soll? Sollen wir unseren Kindern sagen, dass sie dieses Jahr nicht erwünscht sind? Was macht die Bekannte, die niemanden hat? Einfach einladen? Oder ist das zu gefährlich?

Weihnachten 2020 ist das Fest der vielen Fragen und der wenigen Antworten. Die meisten werden einen Konsens gefunden haben, irgendwie geht es vorbei, irgendwie wird es aber vielleicht sogar schön.

Es ist nicht schön, an Weihnachten allein zu sein. Sollten Sie es sein und Ihnen das nicht recht sein, vergessen Sie nicht, dass Sie nicht wirklich allein sind. Es geht vielen so. Und, da Sie Leser einer christlichen Zeitung sind, müssen Sie das auch noch aushalten: Sie sind nicht allein, schon gar nicht an Weihnachten, wegen, naja, Sie wissen schon.

In den existenziellen Krisen findet der Mensch zu Gott, heißt es immer. Und ich glaube, da ist etwas dran. Ich finde es schwierig, dass keine Gottesdienste stattfinden, obwohl ich seit etlichen Jahren keinen mehr besucht habe. Gottesdienste sind Zufluchtsorte für die Suchenden, die Frommen, denen der Glaube Hoffnung macht. Und was bräuchte die pandemiegeschundene Seele des Jahres 2020 nicht dringender als Hoffnung? Klar, es ist klug, dass sie weitgehend ausfallen.

Die Weihnachtsgeschichte von Lukas aus der Bibel wird in diesen Tagen rauf und runter zitiert. „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude“, heißt es dort. Und ja, im Großen und Ganzen ist das schon richtig. Die Krisenzeit, so bleiern sie auch sein mag, wird enden. Es ist ein Ende in Sicht. Der Impfstoff, der ab Sonntag zunächst den Alten und Kranken verabreicht wird, ist eine große Freude.

Fürchtet euch nicht, das kann man aber auch falsch verstehen. Denn ganz sorgenfrei sollte niemand, der nicht wie der einsame Robinson auf der Insel lebt, sein. Hygienische Weihnachten! Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften – Entschuldigung, man kann es kaum noch hören.

Dieses Weihnachtsfest ist ein Einzelfall, sehr wahrscheinlich. Der Ausblick auf ein leichteres Jahr 2021 darf an den Festtagen durchaus beschwingen. Es wird sehr viel auf die emotionale Bremse getreten, aber, ganz ehrlich, mich berührt diese Aussicht sehr. Wir werden uns wieder umarmen, dieser wunderbare Spruch, ausgerechnet aus einer Werbung, ist doch ein barmherziges Versprechen, ein weihnachtlicher Wunsch.