107 Verwarngelder verhängt : Gaststätte in Wesel droht nach Öffnung Corona-Bußgeld

Betrieb herrschte am Wochenende am Fährkopf in Bislich. Foto: Sebastian Latzel

Bei den warmen Temperaturen derzeit sind viele Bürger draußen unterwegs. Wie der Weseler Beigeordnete Klaus Schütz mitteilt, sind besondere „Hotspots“ derzeit die Rheinpromenade, die Rheinaue und mit Aufnahme des Geschäftsbetriebs in der City auch die Fußgängerzone. „Die Stadt wird merklich voller, die Parkplätze sind wieder voll“, sagt Schütz. Gut frequentiert war am Wochenende auch der Fähranleger in Bislich – auch hier hielten sich nach Berichten von Besuchern nicht alle Menschen an das Kontaktverbot.

Klaus Schütz und Ordnungsamtsleiter Gerd Füting appellieren an die Bevölkerung, auch mit Schutzmaske den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Stadtwacht prüft in Wesel mit insgesamt 20 Personen.

Auch in Hamminkeln und Schermbeck wird das Verhalten der Bürger in der Corona-Zeit geprüft. Während Hamminkeln und Wesel auch nachhalten, inwieweit die Bürger in den Geschäften die Masken tragen, sieht die Gemeinde Schermbeck von dieser Maßnahme ab. Das sei Aufgabe der Geschäfte, hieß es. In Hamminkeln hat es bisher noch keine Bußgeldverfahren gegeben, teilt Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) mit. In Schermbeck gibt es aktuell vier Verfahren. Die Bürger haben aber die Möglichkeit eines Widerspruchs. Abgeschlossen ist dort noch kein Verfahren.