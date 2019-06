Schermbeck : Gastschüler besuchen Rathaus

Schermbeck Schermbecker Ehepaar Große Brinkhaus vermittelt internationalen Austausch.

Gasteltern holen frischen Wind und neue Sichtweisen in ihr Leben. Diese Erfahrung machen drei Schermbecker Familien. Unterstützung gab es vom Verein AFS Interkulturelle Begegnungen, einem weltweiten Netzwerk. Als ehrenamtliche Mitarbeiter des AFS-Komitees Wesel-Emmerich-Bocholt suchten die Schermbecker Andrea und Frank Große Brinkhaus Gasteltern. So kamen Yue aus China zu Andrea und Frank Große Brinkhaus, Maria aus Kolumbien zu Britt und Gregor von Estorff nach Gahlen und Jörge (alle 17) aus Costa Rica zu Eva und Marco Cudia in den Schermbecker Ortskern. Jörge ist inzwischen wieder zurückgereist; für Yue geht der siebenmonatige Aufenthalt nach Kilian zu Ende, während Maria noch das Weihnachtsfest in Schermbeck miterleben kann.