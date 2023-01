Chef des Weseler Tannenhäuschens „Wir schauen mittlerweile nicht mehr auf den Schulabschluss“

Es ist noch gar nicht so lange her, da reichte es, wenn ein Hotel seinen Gästen gemütliche und saubere Zimmer zu einem fairen Preis angeboten hat und man im Restaurant gut beziehungsweise gut bürgerlich speisen konnte. Doch wie überall haben sich – nicht erst seit Beginn der Pandemie – auch die Zeiten in der Hotellerie massiv verändert. Nicht zuletzt auch in den Wellness-Hotels, zu denen auch das Weseler Tannenhäuschen gehört.