Große Freude bei der Belegschaft Wie es mit dem Kaufhof in Wesel jetzt weitergeht

Christa Spickermann hat in den letzten drei, vier Monaten nachts oft schlecht geschlafen – so wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen des Weseler Kaufhofs. Schon ihre Lehre hat die heute 61-Jährige im Kaufhof gemacht, als es hier noch eine hochwertige Lebensmittelabteilung und ein Restaurant gab und auch Möbel im Angebot waren. Große Hoffnung, dass der Standort Wesel des angeschlagenen Essener Warenhauskonzerns Galeria erhalten bleibt, hatte die stellvertretende Betriebsvorsitzende nicht. Doch dann erfuhr die Einzelhandelskauffrau am Montagmittag während einer Telefonkonferenz, an der natürlich auch ihr Chef Ralf-Peter Irrenberg und die Betriebsratsvorsitzende Yvonne Weisenhaus teilgenommen hatten, dass Wesel zu den 77 Standorten gehört, die ohne Einschränkung weitergeführt werden (siehe Infobox).