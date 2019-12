Dorferneuerung : Mühlenteich soll aufgewertet werden

Der Heimatvereinsvorsitzende Jürgen Höchst stellte die Planungen für die Gahlener Dorferneuerung vor. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Die Vorarbeiten für die Dorferneuerung hat der Heimatverein Gahlen jetzt im Lokal Zur Mühle vorgestellt. 2021 könnte es losgehen. An Teilen der Finanzierung wird noch gearbeitet.

Für die Neugestaltung des Gahlener Ortskerns hat der Heimatverein Vorschläge unterbreitet, die bei den Genehmigungsbehörden auf offene Ohren gestoßen sind. Welche Dinge frühestens 2021 umgesetzt werden können, erläuterte am Montagabend der HV-Vorsitzende Jürgen Höchst in der Gaststätte Zur Mühle. Anfang 2019 informierte Bürgermeister Mike Rexforth über Möglichkeiten, am Förderprogramm Dorferneuerung teilzunehmen. In den nächsten Wochen haben Gahlener Gruppen insgesamt fünf Projektbauten definiert.

Drei Projekte steuerte die Evangelische Kirchengemeinde Gahlen als Wünsche bei. Heimatverein und Allgemeiner Bürgerschützenverein befassten sich jeweils mit einem Projekt. Am weitesten vorangeschritten sind die Planungen des Heimatvereins. Sein Baustein Mühlenteichumfeld sieht bauliche Änderungen an drei verschiedenen Stellen vor. Die größte ist für den Weg an der Westseite des Teichs vorgesehen. Schon bald soll mit den gemeindlichen Bauarbeiten am Gerätehaus des Löschzuges begonnen werden. Unter anderem ist der Bau einer neuen Halle geplant. Damit Fahrzeuge diese erreichen können, muss eine tragfähige Zufahrt angelegt werden. Um diese Tragfähigkeit zu erreichen, muss weitgehend parallel zum jetzigen Uferweg eine Mauer errichtet werden. Der bestehende Grüngürtel muss deshalb beseitigt werden.

Info Eigenleistung durch den Verkauf von Bausteinen Spenden Einen Teil des Eigenanteils will der Verein selbst aufbringen. Er verkauft Bausteine ab 50 Euro. Am jeweiligen Element (Bank, Stauwehr, Leuchte etc.) werden Tafeln mit Namen der Spender aufgestellt. Konten: DE 82 3565 0000 0001 0405 75 (Sparkasse) und DE 88 4006 9363 0202 4022 12 (Volksbank)

„Um den Dorfcharakter an dieser Stelle zu erhalten, haben wir eine Abtreppung in Form einer zweiten, weniger hohen Mauer mit dazwischenliegendem Beet zur Begrünung in der entstehenden Abstufung vorgesehen“, erläuterte Jürgen Höchst. Diese Mauer verlaufe entlang des Uferwegs und bestehe aus speziell strukturierten Elementen, in welche mehrere neue Bankelemente integriert werden sollen. Dazu muss der Weg des Mühlenteiches zur Teichseite verlegt werden. Die drei existierenden Leuchten werden vom Teichufer zur Böschungsmauer umgesetzt, und es sollen zusätzliche Leuchten installiert werden. Eine zweite Baumaßnahme ist im Bereich der Seufzerbrücke am südlichen Ende des Mühlenteiches vorgesehen. „Dieser Bereich ist stockfinster und nicht gepflastert“, begründet Höchst die Erstellung einer Anschlusspflasterung und das Aufstellen einer Leuchte.

Als dritte Baumaßnahme ist im Nordbereich ein neues Stauwehr an der Mühlspringe geplant. Zur Regulierung bei Hoch- und Niedrigwasser wird die beschwerliche Handarbeit der ehrenamtlichen Helfer des Heimatvereins entfallen, da ein Getriebe eingebaut werden soll.

Das Luftbild zeigt alle Teile der Gahlener Dorferneuerung: die Mühlspringe (A), den Fußweg am Teich (B) und die Seufzerbrücke (C). Vorhaben B entsteht als Folge eines Neubaus am Gerätehaus des Löschzuges Gahlen (D). Foto: Helmut Scheffler