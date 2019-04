Gahlener Kneipp-Becken : Im Minutentakt kommen neue Gäste zum Storchengang

Dirk Jorczyk (links) und Ulrich Bayer waten durchs Gahlener Kneipp-Becken, das Willi Hartwig und Herbert Gülker (rechts) betreuen. Foto: Gerd Hermann

Schermbeck Das Kneipp-Becken am Gahlener Sportplatz lockt täglich Dutzende Besucher ins kühle Nass. Der Heimatverein Gahlen hält alles in Schuss und hat die Anlage jetzt saniert.

Die Temperaturen haben die 20-Grad-Marke deutlich überschritten, die Bäume und Sträucher tragen frisches Grün, die Vögel zwitschern. Der ideale Zeitpunkt für den Heimatverein Gahlen, das Kneipp-Becken am Sportplatz des TuS Gahlen aus dem Winterschlaf zu erwecken. Schnell spricht sich dies in dem Schermbecker Ortsteil herum, so dass bei schönen Wetter jetzt wieder täglich Dutzende Bürger das kühle Nass aufsuchen. Seien es Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren – im Aap tummeln sich viele Erfrischung-Suchende in dem vor 23 Jahren errichteten Becken, das jetzt an mehreren Stellen saniert wurde.

„Die Fugen mussten abgedichtet werden, denn von den Rissen ging eine Verletzungsgefahr aus – aber jetzt ist wieder alles glatt“, sagt Willi Hartwig aus der Arbeitsgemeinschaft Rentnertruppe. Der 77-Jährige schaut praktisch jeden Tag am Kneipp-Becken nach dem Rechten und sorgt so für ein perfektes Kneipp-Erlebnis der Besucher.

Info Wasserspielplatz auch sehr gut besucht Beliebt An der Paßstraße im Ortskern wurde bereits vor drei Jahren auf einem der beiden Spielplätze ein Wasserspiel errichtet. Martin Vennemann vom Heimatverein betreut die Anlage, die sich von Frühjahr bis Herbst ebenfalls großer Beliebtheit erfreut – vor allem bei Knirpsen wie dem fünfjährigen Jamie: Er liebt es, Wasser mit Sand aufzustauen und wieder laufen zu lassen. Alternative Der Spielplatz am Niewerth wird eher von älteren Kindern und Jugendlichen genutzt.

Am frühen Nachmittag kommen fast im Minutentakt neue Gäste an: So wie Dirk Jorczyk und Ulrich Bayer mit ihren Familien. Während die Kinder der beiden noch etwas zögern, sich die Schuhe und Socken auszuziehen, beweisen die Männer, wie abgehärtet sie sind und gehen zielstrebig ins Becken. „Das beißt aber schon ein wenig“, ruft Ulrich Bayer nach wenigen Metern. Sein Kumpel Dirk Jorczyk muntert ihn spontan auf: „Mach den Storch, Uli!“ Mit diesem Tipp liegt er genau richtig, betont Herbert Gülker vom Gahlener Heimatverein. „Man soll im Storchengang die Füße bei jedem Schritt aus dem Wasser nehmen“, beschreibt der 62-jährige Schriftführer des Heimatvereins, der auch mit seiner Frau hier regelmäßig ins Becken steigt. „Denn es ist kein Scherz: Kneippen belebt wirklich die Gesundheit, weil es den Kreislauf und den Stoffwechsel fördert.“

Dies bestätigen auch die beiden Senioren Brigitte und Udo Schwier. Die 76- und 75-Jährigen haben auf ihrer Radtour – wie schon so oft in der Vergangenheit – das Gahlener Kneipp-Becken angesteuert. Sie sind schon sehr geübt und drehen mit hochgekrempelten Hosenbeinen gleich mehrere Runden in dem Becken. „Das kribbelt richtig schön in den Beinen und regt die Durchblutung an“, verdeutlicht das Ehepaar den Sinn des Wassertretens. Wer allerdings nicht bis zum Oberschenkel ins Wasser möchte, hat auch die Möglichkeit, sich im Handbecken nur an den Händen, den Armen oder vielleicht auch noch im Gesicht abzukühlen. „Auch das ist schon eine herrliche Erfrischung“, ergänzt Gahlens Kneipp-Beauftragter Willi Hartwig.

Zehn goldene Regeln für das Kneipp-Wassertreten hat der Heimatverein Gahlen auf einer Schautafel direkt am Becken ausgehängt. Unter anderem hatte Sebastian Kneipp (1821-1897) festgestellt: „Gesundheit kann man nicht kaufen – man muss sich täglich neu um sie bemühen.“ Wie recht er hatte. In Gahlen geht dies im Kneipp-Becken in der Tat kostenlos und dazu noch ganz einfach.

