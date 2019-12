87-Jähriger aus Gahlen erinnert sich : Heiligabend 1949 – Eine Bergmannsgeschichte

Der Schreck saß dem Berglehrling Heinz Schmidt am Heiligabend vor genau 70 Jahren tief im Nacken, als bemerkt wurde, dass er zwei Bergleute unter Tage vergessen hatte. Doch am Ende ging alles gut aus. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der in Gahlen lebende Heinz Schmidt erinnert sich noch genau an den 24. Dezember vor 70 Jahren. Damals kam er als Berglehrling in Wattenscheid erst sehr spät nach Hause, weil er zwei Kumpel in fast 1000 Metern Tiefe vergessen hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Sein Erlebnis am 24. Dezember 1949 hat der Gahlener Heinz Schmidt bis heute nicht vergessen. Als sei es erst gestern gewesen, schildert der mittlerweile 87-Jährige einen Vorgang, den er am Heiligabend vor 70 Jahren erlebte und der ihm damals reichlich Ärger bescherte.

Als 15-Jähriger hatte der gebürtige Wattenscheider am 12. Mai 1947 als Berglehrling auf der Zeche Centrum Morgensonne begonnen. Der erste Teil der Ausbildung fand über Tage statt. Seit dem 25. April 1949 war er dann im Untertage-Betrieb tätig.

Info Von Ex-Kumpeln an die Vergesslichkeit erinnert Unvergesslich 1963 wurde die Zeche „Centrum Morgensonne“ geschlossen. Doch noch ein Jahrzehnt später, wenn er Ex-Kumpel traf, wurde Heinz Schmidt foppend an seine Vergesslichkeit am Heiligabend 1949 erinnert.

„Im Dezember 1949 war ich im Blindschacht für die Beförderung von Personen und Kohlenwagen zuständig“, erinnert sich Heinz Schmidt an jene Ausbildungsphase, zu der auch der Heilige Abend gehörte. An jenem 24. Dezember herrschte Hochbetrieb am Blindschacht. Um 6 Uhr in der Frühe brachte der junge Heinz Schmidt die ersten der insgesamt 150 Bergleute zum Blindschacht in fast 1000 Metern Tiefe. Es waren mehr Kollegen als an den übrigen Arbeitstagen, weil an diesem Tag die zweite Schicht entfiel und alle Bergleute zur ersten Schicht antreten mussten. Hinzu kamen noch einige Zusatzfahrten, um die Pferde, die unter Tage für das Ziehen der Kohlenwagen eingespannt wurden, mit zusätzlichem Futter für die Zeit der Feiertage zu versorgen.

Am Ende der Schicht brachte Heinz Schmidt die Bergleute wieder ans Tageslicht. Da beide Schichten zusammengelegt worden waren, verlor Heinz Schmidt den genauen Überblick über die bereits transportierten Bergleute. Als sie den Fahrkorb verließen, eilten sie zu ihrer Kaue, um beim Duschen den Alltagsschmutz zu entfernen und den Heimweg zum geschmückten Tannenbaum anzutreten.

„Aus eurem Revier fehlen zwei Lampen“, hörte Heinz Schmidt den Lampenmeister rufen, als er sich selbst anschickte, den Fahrdienst zu beenden. Auch die nochmalige Kontrolle der Lampen bestätigte die Beobachtung des Lampenmeisters. Es waren also zwei Bergleute vergessen worden – und Heinz Schmidt war dafür verantwortlich. Ein Telefon gab es für Bergleute damals noch nicht, sodass sich die vergessenen beiden Kumpel auch nicht melden konnten.

„Es blieb mir nichts anderes übrig, als den Reviersteiger Adolf Schrempel aufzusuchen, der mit seinen Kollegen in der Steigerstube saß, um mit ein paar Schnäpsen den Beginn der Feiertage zu genießen. ,Sieh jetzt möglichst schnell zu, dass du einen Fördermaschinisten kriegst’, beendete Schrempel seine Schimpfkanonade. Er war aber so nett, dem Lehrling seine Steigerlampe zu geben, weil sie viel leichter war als die etwa sechs Kilogramm wiegenden Handlampen. Als Heinz Schmidt schließlich den Fördermaschinisten Rudi Kaczmarczek gefunden hatte, war der überhaupt nicht begeistert über die Zusatzarbeit an Heiligabend. Doch dann sorgte er dafür, dass Heinz Schmidt im Förderkorb zum Ort 4 gebracht wurde. Etwa 70 Meter vom Blindschacht entfernt warteten die beiden vergessenen Bergleute am Pferdestall. „Da ging das Schimpfen erneut los“, erinnert sich Schmidt an den Moment seiner Begegnung mit den beiden Bergleuten, die wenig später mit ihm zurück Richtung Tageslicht fuhren.

Heinz Schmidt musste sich beim Steiger zurückmelden und die Lampe zurückgeben. „Pass auf, dass das nie wieder passieren kann“, befahl der Steiger in schroffen Tönen dem Lehrling, dem ein solches Missgeschick im Verlauf seines Berufslebens auch wirklich nie wieder passierte.