Empfehlungen, Preise, Rezepte Wo es in der Region gute Gänsebraten gibt

Von Bislich im Weseler Norden geht es nun in seinen Osten nach Obrighoven zum Hotelrestaurant Hohe Mark. Marc Borcherding stellt fest, dass die Kundschaft immer früher anfragt. „Am liebsten schon im August“, sagt der Chef, der am Wochenende in die Gans-Saison startet. Die läuft in der Hohen Mark dann „mindestens bis Weihnachten“. Da sich der Gänsepreis in diesem Jahr entspannt habe, hofft Borcherding auf ein besseres Geschäft als 2022, in dem sich auch die Energiepreise noch negativ ausgewirkt hätten. Auf der Karte steht die Martinsgans diesmal für 29 Euro. Nach vielen Jahren gibt es nun laut Borcherding aber „wahrscheinlich“ keinen Lieferdienst per Gänsetaxi, denn das Personal sei nicht zu bekommen. Aber es gibt zwei Events: am 11. November ein Menü und am 16. ein Büfett (jeweils 39,50 Euro).