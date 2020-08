Pläne für Mehrhoog : FWI: Grundschule ein „Millionengrab“ für die Stadt

Martin Wente kritisiert die Pläne für diesen Komplex in Mehrhoog. Foto: Klaus Nikolei

Mehrhoog Ratsmitglied Martin Wente prangert die Kostenexplosion für den geplanten Neubau in Mehrhoog an. Er glaubt, dass es mit einer Sanierung und einem Teilneubau am Standort nur Gewinner gegeben hätte

Ratsmitglied Martin Wente hat sich mit der Kostensteigerung um rund 30 Prozent auf 11,1 Millionen Euro bei der Grundschule Mehrhoog beschäftigt. Hier wird im nächsten Jahr eine Erweiterung fällig. „Fest steht, dass der Neubau der Grundschule deutlich teurer wird als angenommen und zu einem Millionengrab für die Stadt Hamminkeln wird“, sagte Wente nun, der zur FWI (Freie Wähler der Isselgemeinden) gehört und parteiloses Mitglied im Rat ist.

Er verweist darauf, dass im Vergleich zur ursprünglichen Beschlussfassung im Dezember 2017 die Investitionssumme von 6,5 Millionen Euro auf jetzt 11,1 Millionen Euro angestiegen ist. Zuletzt hatten die Kosten bei 8,8 Millionen gelegen. „Ohne nachträgliche Standard­absenkung, zum Beispiel bei der gebäudetechnischen Ausrüstung, wäre das Desaster noch größer gewesen“, meint Wente, der früher der SPD angehörte. Dazu kommen noch Kosten für „gebäudenahe Dienstleistungen“ in Höhe von 1,3 Millionen, die Betreuungskosten für zehn Jahre sind, und weitere Kosten, zum Beispiel für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Verantwortlich sieht Wente hier Bürgermeister Bernd Romanski. Was das angesichts der sich dramatisch verschlechternden Haushaltslage für die Stadt bedeute, sei derzeit völlig unklar. Dies sei umso ärgerlicher, da der Verwaltungschef zu Beginn des Projektes auf die Risiken aufmerksam gemacht worden sei, auch verwaltungsintern. Er fragt sich, warum die Politik nicht frühzeitig über das Ausmaß der Kostenexplosion informiert wurde. Martin Wente glaubt, dass es mit einer Sanierung und einem Teilneubau am Standort nur Gewinner gegeben hätte.

(thh)