Auf dem Fusternberg : Rundsporthalle mit frischer Farbe

Fusternberg 185.000 Euro investierte die Stadt Wesel in die Fassadenarbeiten der Sporthalle auf dem Fusternberg. Die Verwaltung freut sich, dass die geplanten Kosten nicht überschritten wurden.

Die Rundsporthalle auf dem Fusternberg ist rundum in frischer Farbgebung zu sehen: Die Fassade ist jetzt saniert worden, wie die Weseler Stadtverwaltung mitteilte. Der TÜV hatte vor einigen Monaten im Rahmen der von der Stadt beauftragten Bauwerksprüfung Mängel an der Fassade festgestellt. Im September wurde die Halle deshalb eingerüstet und mit einer wetterfesten Plane umhüllt. In Wesel sorgte das bei manchem für Verwirrung, wie die Verwaltung berichtete. So sei schon gemutmaßt worden, dass Verpackungskünstler Christo die Halle eingepackt habe.