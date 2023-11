Polizei sucht Zeugen Fußgänger (19) in Wesel am Arm verletzt - unbekannter Fahrer flüchtet

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilt, hat ein 19-jähriger Fußgänger aus Wesel am Unglücksort angegeben, von einem älteren weißen Fahrzeug mit offener Ladefläche am Arm touchiert worden zu sein. Der junge Mann war den Blaufuß auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Friedenstraße entlanggelaufen und hatte stellte sich wegen des Verkehrsaufkommens in die Einfahrt einer dort ansässigen Firma gestellt.