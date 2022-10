Fußball in Hamminkeln : Ein Kunstrasen der klimafreundlichen Art

Fußball in Hamminkeln

Der Kunstrasenplatz in Wertherbruch im Bau. Er soll klimafreundlich werden. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Der neue Kunstrasenplatz in Wertherbruch soll nicht nur Verletzungen vorbeugen, sondern hat auch in Sachen Klimaschutz etwas zu bieten. Jetzt ist der Umbau auf der Zielgeraden.

Am 29. Juni wurde mit der Baumaßnahme „Herstellung des Kunstrasens in Wertherbruch“ begonnen. Jetzt ist das Projekt auf der Ziellinie angekommen. Stadt, Verein und die ausführende Firma Heiler stellten den Stand vor. „Es läuft durchweg positiv“, stellt der Cheftechniker im Rathaus, Bernhard Payer, fest. Das ist eine gute Nachricht für Wertherbruch und die Sportler im Dorf.