Marienthaler Abende in Hamminkeln : Sting-Songs am Rande des Maisfeldes

Fazit Marienthaler Abende Foto: Thomas Hesse

Marienthal Das Quartett Niniwe setzte den Schlusspunkt hinter die Marienthaler Abende in einer einmaligen Saison unter Corona-Vorzeichen. Das Organisationsteam zog erleichtert ein positives Fazit.

Als das A-cappella-Quartett Niniwe zur Zugabe schritt, hatten dunkle Wolken am von Abendsonne durchglühten Himmel gleichsam schon den Vorhang geschlossen. Es war spät, ziemlich düster und schon kühl auf der Marienthaler Kulturwiese draußen am Dorfrande und am blühstreifengesäumten Maisfeld. Der Kulturkreis und die schon vom Weihnachtskonzert in der Klosterkirche bekannten vier Berliner Sängerinnen hatten den Schlusspunkt gesetzt hinter eine Open-air-Saison, die denkwürdig war – und von Anfang bis Ende wegen der Corona-Lage unsicher.

Die feine, innovative Vokalmusik mit manchen, laut Ansagen immer wieder bewusst gesetzten fetzigen Momenten von Niniwe kam gut an, es gab reichlich Beifall. Das gilt für die gesamte diesjährige Reihe der Marienthaler Abende, wie das Organisationsteam rund um Theo Büning und Karl-Heinz Elmer mit einem Aufatmen befand. Die Werbebanner nicht nur am Dorf, sondern an vielen Verkehrswegen in der Region hatten wieder „Weltstadt-Kultur auf dem Dorfe“ versprochen – diese Strategie wurde durchgehalten und belohnt.

Info 220 Zuhörer – ein guter Schnitt Einmalig authentisch Die Resonanz mit im Schnitt 220 Zuhörern auf der Kulturwiese war gut. Zusätzlich wurden je nach Kapazität Ehrenamtliche zum freien Eintritt eingeladen. Das Trio Zeligs bezeichneten die Macher als ihre „Hausband“ aus der Region. Es kommt wieder. Das Verhältnis zu den Künstlern sei „super“, hieß es. Die persönliche Betreuung im Kulturdorf und der Auftrittsort haben sich als einmalig und authentisch herumgesprochen.

„30 Prozent unserer Zuschauer kommen zu zwei bis fünf Veranstaltungen, das heißt unser Programm mit einem breiten künstlerischen Querschnitt kommt an“, sagte Elmer. Man bediene etwa mit Gankino Circus und deren Programm „Irrsinn und Idyll“ eine andere Klientel als mit Songpoet Frank Burda oder mit der irischen Folkmusik von Crosswind. Letztere waren übrigens Publikumsmagnet, weshalb ein zweites Konzert fällig wurde, ebenso wie das Münsteraner Trio Storno, dessen Ruf als Selbstläufer sich bestätigt hat.

„Es kommt auf die Mischung an“, sieht Büning den dauerhaften Ansatz des Kulturkreises bestätigt. Der Mix von Künstlern, die schon bekannt in Marienthal sind, und einigen Neulinge – etwa Albers Ahoi – treffen offensichtlich den Geschmack.

Dank geht an die vielen Akteure der Marienthaler Gemeinschaftsaktion, auch das gehört zum Saisonfazit. Alles ist nichts, wenn nicht die Gärtner für den Blühstreifen am Mais und die Hügelbeete gesorgt hätten, die Zuschauerreihen mit Natur begrenzen, andere den Getränkeservice und den Kartenverkauf leisten.

So kann die Kultur auf dem Dorf weitergehen in der nächsten Saison 2022, finden die Akteure. Anders werden aber soll das, was diesmal hohen Aufwand bedeutet hat: die Corona-Krise. Personeller Einsatz und Schutzvorkehrungen forderten die ehrenamtlichen Kulturleute. Schon am Eingang mit mehreren Zugängen waren immer sieben Helfer im Einsatz, um die Impfbescheinigungen zu checken. „Alle Zuschauer haben mitgemacht, das Vorzeigen von Bescheinigungen hat sich eingebürgert“, berichtet Theo Büning. Dank ging an die Unterstützer vom Marienthaler Bürgerverein, dadurch ließ sich die Servicestruktur verbessern, und, ebenso an den zupackenden Landwirt Wilhelm Kleine-Besten. Die Gemeinschaft hat fantastisch geholfen“, so Büning.