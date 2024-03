Polizeieinsatz in Dingden Fünf Verletzte nach Schlägerei in Flüchtlingswohnheim

Gegen 20.40 Uhr erhielt die Polizei am Dienstagabend Kenntnis von einer Schlägerei in der Dingdener Flüchtlingsunterkunft am Lankerner Schulweg. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten waren russischstämmige Bewohner der Unterkunft mit einer ukrainischen Familie, die in Wesel lebt, in Streit geraten. Im Rahmen der folgenden Schlägerei kam es nach Angaben der Polizei „zu wechselseitigen Körperverletzungen“. Dabei kamen auch ein Messer und ein Backstein zum Einsatz. Die Streitenden konnten durch die eingesetzten Kräfte getrennt werden.