Frühjahrskonzert : Frauenchor bietet Klassisches und beliebte Ohrwürmer

Wesel Der Weseler Frauenchor ‘77 präsentierte beim Frühjahrskonzert bekannte Melodien. Am Klavier begleitete Guido Lorger, Kreischorleiter aus Essen, sowohl den Frauenchor als auch die Violinistin Katharina Lohbeck aus Münster.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Musik in Berührung zu kommen – zum einen, indem man zuhört, zum anderen, indem man selber Musik macht, sei es durch Gesang oder ein Instrument.“ So begrüßte die Vorsitzende des Weseler Frauenchors ‘77, Rosemarie Blenk, die vielen Gäste im Gemeindehaus der Evangelischen Stadtmission Wesel.

Sie war erfreut, dass bei dem schönen Wetter so viele Zuhörer zum Frühlingskonzert gekommen waren. 28 Damen zeigten, was sie Neues gelernt hatten. Jürgen Schoeneberger ist seit einigen Jahren der musikalische Leiter und hat es nicht immer leicht, eine so große Frauenschar zu dirigieren. Dennoch gelingt es ihm, einen stimmgewaltigen Damenchor zu formieren und ein ansprechendes Programm zu gestalten.