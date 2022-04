Hamminkeln : Grüne Haare lehnt sie ab

Die Friseurmeisterin Stephanie Hopf in ihrem Salon. Foto: Hopf

Hamminkeln Seit einem Vierteljahrhundert betreibt Stephanie Hopf ihren Friseursalon in Ringenberg. Ausgeflippte Frisuren sind nicht das Ding der 49-Jährigen.

Von Michael Elsing

Nein, die typischen Klischees, die einem sofort einfallen, wenn man an den Friseurberuf denkt, erfüllt Stephanie Hopf wirklich nicht. Den neuesten Klatsch und Tratsch erfährt man bei ihr jedenfalls nicht. Und in der Regel muss die 49-Jährige auch nicht als Hobby-Psychologin herhalten, wenn Kunden Probleme bei ihr abladen wollen. Stattdessen sagt sie: „Ich übe diesen Beruf aus, weil ich Freude daran habe, Menschen wieder schön zu machen. Ich möchte ihre Schönheit hervorheben. Und während ich das tue, können meine Kunden eine ruhige und entspannte Atmosphäre genießen.“

Und diesem Beruf geht sie im eigenen Salon in Ringenberg nun schon seit 25 Jahren nach. Zwei Jahre zuvor hatte Stephanie Hopf, im Alter von lediglich 23 Jahren, bereits ihre Meisterprüfung als Friseurin abgelegt. „Schon während meiner Ausbildung ist mir schnell klar geworden, dass dies mein Beruf ist und bleiben soll“, so die gebürtige Borkenerin, die zwischenzeitlich in Bocholt lebte, wo sie auch ihre Ausbildung absolvierte, nun aber wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist. Dass ihre Mutter einen Friseur heiratete und der wiederum einen Laden in Ringenberg betrieb, zeichnete die Laufbahn von Stephanie Hopf bereits vor.

So kam es dann auch schneller als gedacht dazu, dass sie sich selbstständig machte. „Das war eigentlich gar nicht mein Ziel und schon gar nicht in diesem Alter.“ Aber man redete der damals 24-Jährigen so lange gut zu, bis sie den Schritt wagte und am 1. April 1997 unter dem Namen „Steffies Haare“ ihren eigenen Friseursalon eröffnete. Und zwar in jenem Ladenlokal, in dem zuvor ihr Stiefvater erst selbst tätig war und den er dann vermietet hatte. Bereut hat sie diese Entscheidung nie. „Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als selbstständig zu sein“, sagt Stephanie Hopf, die mit einer Aushilfe und zwei Auszubildenden begann.

Heute beschäftigt sie in Nicole Thünte eine fest angestellte Friseurin und ist mit dieser Konstellation, die nun seit neun Jahren so besteht, absolut zufrieden. „Ich kann mich zu 100 Prozent auf sie verlassen“, sagt Hopf, die viele Stammkunden hat und deren Kundenkreis nicht nur aus Hamminkeln und Ringenberg, sondern auch aus Bocholt, Dingden oder Mehrhoog zu ihr kommt. Es kommen aber auch immer mal wieder neue Kunden in ihren Laden und dies sei zu 95 Prozent ihren Aktivitäten in den sozialen Medien (Instagram) zu verdanken.

Wer es bei der eigenen Frisur womöglich etwas ausgeflippter mag, der sollte lieber einen Bogen um den Friseursalon von Stephanie Hopf machen. „Grüne Haare oder ähnliche Farbflecken im Haar mache ich nicht. Das lehne ich ab“, sagt sie. Wer dagegen ein schönes Blond bevorzugt, ist bei „Steffies Haare“ bestens aufgehoben. Da überlässt die erfahrene Friseurin nichts dem Zufall. Balayage heißt hier das Zauberwort. Diese Färbetechnik soll für einen besonders natürlichen Look sorgen. Die Blondierung wird bei der Balayage-Technik mit einem Pinsel auf gezielte Partien des Haares aufgetragen und nicht, wie bei herkömmliche Strähnchen üblich, unter Verwendung von Folien.

Welch hohen Anspruch Stephanie Hopf bei ihrer Arbeit verfolgt, zeigt auch die Tatsache, dass sie, ebenso wie ihre Mitarbeiterin, regelmäßig Seminare besucht, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. So hospitierte sie kürzlich erst in Stuttgart bei Fabian Maier, Deutschlands führendem Balayage-Experten. „Das war ohne Frage eines der besten Seminare, die ich je besucht habe“, so Hopf. Ihren Kunden wird dies sicherlich bald zugute kommen. Aber die sind bei ihr ohnehin in den vergangenen 25 Jahren stets gut aufgehoben gewesen.

Durch die Corona-Krise ist Hopf „persönlich ganz gut durchgekommen“. Zwischenzeitliche Schließungen oder leichte Preiserhöhungen führten bei ihr nicht dazu, dass „meine Kunden abgewandert sind. Wir haben dazu durchgehend mit der 3G-Regelung arbeiten können. Deshalb kann ich mich eigentlich nicht beschweren“, sagt sie.

(me)