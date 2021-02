Erster demokratisch gewählter Reichspräsident : Was Friedrich Ebert mit der Stadt Wesel verbindet

Einziger Beleg für seine Anwesenheit in Wesel: Friedrich Ebert, rechts neben dem am Tisch sitzenden Meister, als Geselle bei der Firma Scherz Foto: Archiv

Wesel Heute vor 150 Jahren wurde der berühmte SPD-Politker Friedrich Ebert geboren. In seinen Wanderjahren als Handwerker machte er auch in Wesel Station, sagen manche Quellen. Andere haben daran Zweifel. Was stimmt denn nun?

An namhaften Persönlichkeiten herrscht in Wesels Historie kein Mangel. Einer von denjenigen, die ein zwar kurzes, aber immer wieder gern erzähltes Gastspiel in der Stadt gaben, ist Friedrich Ebert. Der erste demokratisch gewählte Reichspräsident hat auf seiner Handwerker-Wanderschaft als Sattler in Wesel gearbeitet. Heute vor 150 Jahren wurde das Schwergewicht der Sozialdemokratie geboren.

„Am 4. Februar 1871 – mittags gegen 12 Uhr – erblickte Friedrich Ebert als siebtes Kind des Schneiders Karl Ebert und seiner Ehefrau Katharina in Heidelberg das Licht der Welt“, heißt es auf der Seite der Ebert-Gedenkstätte. Da war das Kaiserreich, dessen Nachfolger er ab 1919 in die Weimarer Republik führen sollte, erst wenige Wochen alt. Um seinen späteren Aufenthalt in der alten Hansestadt am Zusammenfluss von Rhein und Lippe ranken sich allerlei Rätsel. Denn die Belege sind mager.

Bis heute halten sich widersprüchliche Angaben zu Eberts Lebenslauf. Auch die Frage, ob der spätere Spitzenpolitiker der SPD überhaupt in Wesel war, ist schon breit ein Thema gewesen. 2003 gab es im Preußen-Museum (heute LVR-Niederrheinmuseum) einen Vortrag, in dem als einziger Beleg für Eberts Anwesenheit in Wesel ein Foto diente. Auf diesem, aufgenommen in der Sattlerei Conrad Scherz, ist er stehend neben dem Meister zu sehen. „Ob dieser junge Mann auf dem Foto wirklich der Sattlergeselle Friedrich Ebert ist, das lässt sich aber nur mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuten“, berichtete die Rheinische Post damals.

Friedrich Ebert sitzt an seinem Schreibtisch. Foto: Bundesarchiv

1890 soll Ebert, der nach der Lehre 1888 auf Wanderschaft gegangen war, in Wesel gewesen sein. Und zwar in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Dezember. „Wie lange Ebert in Wesel war, lässt sich nicht sagen. Wahrscheinlich waren es nur einige Wochen. Das könnte erklären, warum er hier nicht gemeldet war“, heißt es in dem RP-Bericht über den Vortrag weiter. Verbrieft ist, dass Ebert sich in seinen Wanderjahren gewerkschaftlich stark engagiert hat. Ob das auch in Wesel so war, darf vermutet werden, aber mehr nicht.

Das Bild aus der Scherz-Unternehmenschronik gibt immer noch Rätsel auf. „Die Belegschaft einer Sattlerei in Wesel, wo Ebert kurze Zeit arbeitet. Er steht rechts neben dem bärtigen Meister und hält ein Sellet, ein Pferde-Rückengeschirr, in den Händen“, steht heute dazu auf der Seite der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte unter der Aufnahme – ohne frühere Hinweise auf Scherz oder eine datierende Einodnung. Im Internet-Lexikon Wikipedia ist das Bild ebenfalls zu sehen. Hier soll es Ebert 1885 als Lehrling beim Sattler J.P. Rummel zeigen. So lautet weiterhin der Eintrag zu der Aufnahme im Bundesarchiv.

In Deutschland sind viele Schulen nach Ebert benannt. Dazu gehört eine Grundschule in Dortmund. Sie teilt auf ihrer Internetseite weiterhin mit, dass ihr Namenspatron 1885 bis 1888 das Handwerk des Sattlers in Wesel erlernte.

In Wesel selbst ist ebenfalls vieles diffus. Im Melderegister gibt es keinen Eintrag, an dem sich was festmachen ließe. Anderen Quellen zufolge soll er an der Kurzen Straße gewohnt haben, also recht nah an seinem Arbeitsplatz Brückstraße 13, wo die Nachfahren des Gründers Conrad Scherz zu besonderen Anlässen immer wieder gern das mutmaßliche Ebert-Bild ausstellten, berichtete Michael Day einmal, dessen Mutter eine Enkelin Conrads war, der das Geschäft bis zur Aufgabe im Jahr 2007 führte.

Seit vielen Jahren hängt am Haus Brückstraße 13 eine Bronzetafel des Weseler Verkehrsvereins, die Ebert 33 Jahre lang eine Reichspräsidentschaft von 1922 bis 1925 bescheinigt hat. Tatsächlich aber war er ja 1919 ins Amt gewählt worden. Das ist 2019 berichtigt worden.