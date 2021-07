Mit Spenden von Sparkasse und Volksbank : Friedhof in Schermbeck bekommt drei neue Bänke

Schermbeck Die alten, morschen Holzmöbel auf dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde sind Geschichte. Die Niederrheinische Sparkasse und die Volksbank Schermbeck unterstützen das Projekt jeweils mit 1200 Euro.

„Wir fördern in der Region junge und alte Personen“, begründete Hoffacker die Unterstützung der Nispa. Eine Sitzbank in der Nähe der Grabstelle eines Verstorbenen sei ein idealer Ort zur Erinnerung an gemeinsame Stunden mit einem jetzt verstorbenen Menschen. Einen Trauerort in der Nähe der Grabstelle hält auch Wolfgang Lensing für eine sinnvolle Einrichtung, deren Unterstützung zum gesellschaftlichen Auftrag der Volksbank gehöre.