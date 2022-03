Auf dem Friedhof in Schermbeck-Gahlen : Unbekannte verwüsten mehrere Gräber

Gahlen Am Sonntagnachmittag sind auf dem Friedhof in Schermbeck-Gahlen mehrere Stellen in der südwestlichen Ecke beschädigt worden. Wie viele ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben innerhalb kürzester Zeit mehrere Gräber auf dem Friedhof in Schermbeck-Gahlen verwüstet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat eine Familie am Sonntag gegen 15 Uhr am Grab eines Angehörigen frische Blumen aufgestellt. Die Grabstätte liegt den Angaben zufolge in der südwestlichen Ecke des Friedhofs. Etwa zweieinhalb Stunden später teilte eine Bekannte, die in der gleichen Reihe ein Grab pflegt, der Familie mit, dass mehrere Gräber verwüstet seien. Unter anderem betraf es auch das Grab der Familie. Diese erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Wie viele Gräber auf dem Friedhof genau betroffen sind, ermittelt jetzt die Kripo.