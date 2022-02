So lief das Friedensgebet in Schermbeck : Für den Frieden in der Ukraine

Fünf Schermbecker Geistliche gestalteten am Samstag am Ehrenmal ein Gebet für den Frieden in der Ukraine. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Drei Kirchengemeinden aus Schermbeck haben zu einem gemeinsamen Friedensgebet am Ehrenmal eingeladen. Die Pfarrer, Pastor Xavier Muppala und die Pastoralreferentin sprachen vor vielen Besuchern. Was sie sagten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Die Kirchen haben auf die russische Invasion in der Ukraine gleich zweifach reagiert. Nachdem am Freitag die Glocken der beiden Kirchen der evangelischen Kirchengemeinde Gahlen als Zeichen für den Frieden geläutet hatten, kamen am Samstagabend etwa 400 Personen zum Rathausvorplatz, um an einem ökumenischen Friedensgebet für den Frieden in der Ukraine und im übrigen Europa teilzunehmen. Zwei Tage vorher hatte der russische Präsident Wladimir Putin einen Krieg gegen die Ukraine begonnen, einen Angriff auf die demokratische Welt gestartet und einen Völkerrechtsbruch begangen.

Die Gestaltung des Friedensgebetes übernahmen die evangelischen Pfarrer Christian Hilbricht (Gahlen), Daniel Wiegmann und Hans Herzog (Schermbeck) sowie Pastor Xavier Muppala und die Pastoralreferentin Desirée Kaiser von der Katholischen Kirchengemeinde. Für das Friedensgebet hätte kaum ein besserer Standort gewählt werden können. Die Geistlichen standen vor jenem Ehrenmal, das die Schermbecker errichteten, um an die Opfer zweier Weltkriege zu erinnern, an die Millionen von Opfern, die allein dadurch zu Stande kamen, dass Adolf Hitler – 83 Jahre vor Wladimir Putin – einen Angriffskrieg startete.

Info Zwei weitere Friedensgebete Termine Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen für den Frieden in der Ukraine und in der Welt, lädt die katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus zu weiteren Friedensgebeten ein. Sie finden am Mittwoch, 2. März, zwischen 15 und 16 Uhr und am Donnerstag, 3. März, zwischen 18 und 19 Uhr in der Ludgeruskirche statt. Spenden Geld kann auf folgende Konten überwiesen werden: Evangelische Kirchengemeinde Schermbeck IBAN: DE27 4006 9363 0145 3773 01 bei der Volksbank Schermbeck, BIC: GEDNODEM1SMB Evangelische Kirchengemeinde Gahlen IBAN: DE38 4006 9363 0200 5120 00 bei der Volksbank Schermbeck, BIC: GEDNODEM1SMB Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus IBAN: DE98 4006 9363 0101 5554 00 bei der Volksbank Schermbeck, BIC: GEDNODEM1SMB

Für die musikalische Untermalung sorgte der von Annelie Twachtmann geleitete Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen. Beiderseits des Ehrenmals standen Feuerwehrwehrleute aller drei Löschzüge mit lodernden Fackeln als Zeichen der aufbauenden Kraft des Lebens.

„Es ist kein guter Abend für uns“, stellte Pastor Muppala in seiner Begrüßung fest. Der Angriff auf die Ukraine sei eine reale Bedrohung für ganz Europa und die Welt. Die zerstörerische Fratze des Krieges tauche wieder auf. „Krisenstäbe und Verhandlungen zur Abwehr der Katastrophe scheinen erfolglos zu sein. Ohnmächtiges Zuschauen bliebt übrig“, so Muppala. Mit Gebeten und Fasten könne dem Geist der Versöhnung Raum gegeben werden. Das Gebet sei eine demütige Zuflucht zu Gott, ein Anerkennen der menschlichen Unfähigkeit, nachhaltig Frieden zu halten.

Zum Kyrie thematisierte Pfarrer Hilbricht die Ratlosigkeit vor dem Missbrauch von Macht und vor der Unterdrückung von Freiheit, vor nuklearer Feuergefahr und der Faszination der Vernichtung. „Es ist die Not“, so Hilbricht, „in die viele Unschuldige durch Krieg und Gewalt geraten, aber auch das Ausmaß des Elends, das durch Terror und Unfreiheit entsteht, vor dem wir ratlos stehen.“

Pfarrer Wiegmann sprach von Wut und Fassungslosigkeit angesichts der Erfahrung, wie Machthaber die Freiheit und das Leben vieler Menschen gefährden, wie am Rand Europas ein Krieg beginnt, bevor er in seiner Ansprache an Gott ergänzte: „Wie so viele suchen wir Zuflucht bei dir und Schutz, innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung.“ Kaiser zitierte aus einem Text der Seligsprechungen des Evangelisten Matthäus die zum Friedensgebet passende Formulierung: „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“

Nach einem Moment der Stille beteiligten sich alle Geistlichen an den Fürbitten. Wiegmann bat Gott um Unterstützung, die Verantwortlichen in der Politik so auszustatten, dass sie mit Maß und Weitsicht handeln und nicht aus Vergeltungsstreben oder falschem Machtwillen. Kaiser trug die Fürbitte für die unschuldigen Opfer vor, für die Flüchtenden, die Hungernden, die Kinder, Frauen und alten Menschen, die ohnmächtig dem Krieg ausgesetzt sind. In seiner Fürbitte bat Hilbricht für die, die durch Intrigen und Unfreiheit ihre Völker unterdrücken und für die, denen der Maßstab des Menschlichen und die Verantwortung abhanden gekommen sind, „dass sie aus dem Dunkel ins Licht kommen, dass sie letztlich verhandeln und Wege zu Frieden und Freiheit öffnen.“ Pfarrer Herzog bat Gott um Unterstützung für jene, „die nicht in der Lage sind, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen, für die, die in Unrecht und Machtkalkül gefangen sind, und für alle, die so fanatisiert sind, das sie weder ihr eigenes noch das Leben anderer schätzen.“