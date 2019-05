Fridays for Future : Heute Klimaproteste: Und wie grün sind Wesels Schulen?

Bei den „Fridays for Future“-Protesten in Wesel im März. Foto: Fritz Schubert

Wesel Am heutigen Freitag, drei Tage vor der Europawahl, werden wieder einige hundert Weseler Schüler unter dem Motto „Fridays for Future“ während der Unterrichtszeit von 10.30 bis 12.30 für Klimaschutz auf die Straße gehen. Jeder kann teilnehmen.

Wie sieht es an den Schulen selbst mit Klimaschutz aus? Die Stadt verweist auf Projekte:„In den vergangenen Jahren haben wir viele Maßnahmen und Projekte vorangetrieben. Durch moderne Technologien tragen wir nicht nur zu einem besseren Klima bei, sondern sparen langfristig finanzielle Mittel“, sagt Schuldezernent Rainer Benin. Neue Schulgebäude würden nach Möglichkeit als sogenannte Plusenergiegebäude gebaut. Das bedeutet, ein Gebäude gewinnt mehr Energie als es von außen bezieht. Die Neubauten an den Grundschulstandorten Feldmark und Innenstadt und auch die neue Aula der Gesamtschule Am Lauerhaas gehörten zu diesen Plusenergiegebäuden, die mit Erdwärme beheizt werden. Auch in der Grundschule Fusternberg werden Erneuerbare Energien eingesetzt: Dort wird mit Pellets geheizt. Wo die Dachkonstruktion und -ausrichtung an städtischen Gebäuden es erlaubt, werden Solaranlagen angebracht. Mittlerweile gibt es auf 15 Objekten Photovoltaikanlagen. Präsenzmelder würden helfen, Strom zu sparen. Zudem gehörten LED-Leuchten zum Standard neuer Beleuchtungen an städtischen Gebäuden. Für die täglichen Verwaltungsaufgaben wird recyceltes Umweltpapier verwendet – Ausnahmen sind Zeugnisse und andere wichtige Dokumente.