Mit dem Fahrrad durch den Niederrhein : Hamminkeln nimmt an Erlebniswoche für Radfahrer teil

Bei zwei Touren starten die Radfahrer in Hamminkeln. Foto: Stadt Hamminkeln

Hamminkeln Zwei von insgesamt 94 Routen am Niederrhein beginnen in der Stadt. Das Konzept des traditionellen Events musste jedoch wegen der Corona-Pandemie angepasst werden. Es gibt auch ein Gewinspiel. Was dafür zu tun ist.

In der letzten Sommerferienwoche, vom 8. bis zum 15. August, können Radbegeisterte dieses Jahr erstmals an einer Niederrheinischen Raderlebniswoche teilnehmen. Diese findet unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss“ in 63 Orten zwischen Rhein und Maas, am linken und rechten Niederrhein statt. Insgesamt 94 verschiedene Tourentipps führen durch historische Ortskerne und die niederrheinische Landschaft. Mit dabei ist auch die Stadt Hamminkeln mit ihren ländlichen Radfahrrouten. Die Stadt bietet den Ausgangspunkt für die Routen 41 und 42.

In Hamminkeln lockt die rund 80 Kilometer lange Route 41 mit ihrem typisch niederrheinischen Charakter: Üppige grüne Natur, die Weite der Felder, die Drevenacker Dünen und dazu regelmäßige Berührungspunkte mit abwechslungsreichen Wasserflächen. Auch kulturelle Stationen kommen nicht zu kurz.

Die Route 42 führt auf einer Länge von 40 Kilometern von Hamminkeln über Rees und wieder zurück nach Hamminkeln. Auf einer Länge von sieben Kilometern gehört der Planetenweg mit seiner Darstellung des Sonnensystems zwischen Reeser Meer und dem Ortsteil Mehr dazu. Kurz vor der Stadtgrenze zu Hamminkeln ist ein Abstecher zum Schloss Bellinghoven möglich, wo der Caritasverband Oberhausen Jugendliche betreut.

Um den traditionellen eintägigen Niederrheinischen Radwandertag in Zeiten der Corona-Pandemie und trotz aller nötigen Abstandsregelungen stattfinden lassen zu können, wurde das Konzept in diesem Jahr in eine Raderlebniswoche überführt. Allein im Kreis Wesel werden dadurch insgesamt 15 Routentipps mit ganz unterschiedlichen Längen angeboten. Ein Großteil der Routen kann in diesem Jahr erstmals über das Knotenpunktsystem erradelt werden.