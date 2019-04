Router in Stelen verbaut : Ab sofort freies Internet in der Einkaufsmeile

Das öffentlich W-Lan Netz wird am Donnerstag, 11.04.2019 , in Wesel vorgestellt. Jetzt können Menschen kostenlos in der Fußgängerzone ins Internet. Foto: Weissenfels

Wesel Über drei Stelen des Wegeleitsystems wird die Fußgängerzone zwischen Berliner Tor und Großer Markt nun mit einem kostenlosen WLAN-Zugang versorgt

Die sechs Stelen für das Wegeleitsystem stehen schon seit einigen Wochen in der Innenstadt zwischen Bahnhof und Großer Markt – jetzt haben nun drei von ihnen eine zusätzliche Funktion: Sie versorgen die Menschen in der Fußgängerzone zwischen dem Berliner Tor um dem Dom mit einem freien Internetzugang. 71.400 Euro kostete das Projekt, 50.000 Euro stammen aus der Landesförderung „Ab in die Mitte“, erklärte Bürgermeisterin Westkamp bei der Vorstellung des Projekts. In den 2,50 Meter hohen Säulen sind Router mit speziellen Antennen verbaut, die nicht nur rund 250 Meter vor und hinter den Stelen das Surfen im Internet ermöglichen, sondern auch in den Nebenstraßen, erklärte Lase-Geschäftsführer Achim Klingberg. Die Leistung von 120 Mbit reiche aus, um problemlos eine Reihe von Internet-Nutzern gleichzeitig eine schnelle Leitung zu verschaffen. Allerdings, darauf weist Citymanager Thomas Brocker hin, werde die Geschwindigkeit nach 15 Minuten gedrosselt, denn für eine Dauer-Nutzung sei das freie WLAN nicht gedacht. Diese Regelung soll zunächst getestet werden.